Offerte di Natale: i regali per i bambini di tutte le età a prezzi scontati

Natale è un periodo magico e i piccoli non vedono l’ora di trovare sotto l’albero tanti regali da poter scartare in compagnia dei genitori.

Per farli contenti e realizzare tutti i loro desiderio le offerte di Natale Amazon sono perfette per acquistare giochi e giocattoli a prezzi convenienti.

Homcom moto elettrica per bambini

I bambini si divertiranno a sfrecciare in sella a questa moto elettrica che può raggiungere una velocità massima di 3 km/h, e si avvia in modo semplice e intuitivo. Basta schiacciare il pedale premere i pulsanti sulla parte frontale, accendere luci e suoni e partire per il massimo del divertimento!

deAO cucina mio piccolo chef

La cucina ha un design colorato e sorprendente e ha una varietà di funzioni come un rubinetto di pompaggio manuale che funziona con acqua reale, funzione di ebollizione (fredda), piano cottura con luce e suono, pulsanti con effetti, inoltre, include una serie di accessori. Realizzata con materiali resistenti è facile da assemblare.

Tiny Land tenda gioco

Pr regalare ai piccoli un posto tutto loro in cui riposare, leggere o sognare, questa adorabile tenda è la scelta giusta! Perfetta per il giardino o il cortile di casa, è ideale anche per l’interno. Il design a forma di tenda a rete scintillante permette la ventilazione e tiene lontani gli insetti. Il materiale resistente, pesante e spesso è completamente privo di odori e insieme ai pali rende la struttura robusta.

Fisher-Price lettore musicale canta e impara

Il cagnolino è pensato per far divertire il vostro bambino, premendo uno dei tre pulsanti colorati, si attiva il lettore musicale canta e impara con luci, canzoncine e frasette che introducono l'alfabeto, le forme, i colori e i numeri. Dotato anche di una pratica impugnatura, farà muovere i muscoletti dei bambini, allenando così le capacità motorie complesse.

Chicco tappeto sentiero delle stagioni

Il tappeto è un percorso sensoriale da toccare, su cui gattonare e camminare, il fiore elettronico e i 5 tappetini morbidi aiutano a sviluppare l’attenzione e i sensi dei bambini con diverse attività manuali. Il fiore si illumina con luci colorate in dissolvenza ogni volta che una forma viene inserita nel foro corretto. I dischi in tessuto possono essere attaccati al fiore centrale e fissati l'uno all'altro per creare più di 10 configurazioni, stimolando fantasia e creatività.

Philips Avent Baby Monitor

Lo schermo da 2.7 pollici assicura una visione ottimale di giorno e di notte grazie alla agli infrarossi che si attivano automaticamente al buio. Con la Tecnologia Crystal Clear è possibile sentire anche i più piccoli rumori emessi dal bambino con assoluta chiarezza in qualsiasi momento. Il monitor riesce a riprodurre le melodie preferite da qualsiasi stanza della casa scegliendo tra le 5 disponibili perfette per conciliare il sonno.

AiTuiTui cubo attività bambino

Il cubo attività per bambini a più forme comprende blocchi di forma, lettere alfabeto, specchio e orologio, centro di riproduzione musicale, tutti pensati per aiutare il piccolo a padroneggiare le sue capacità motorie e a sviluppare la sua intelligenza. Dopo aver acceso l'interruttore musicale, il bambino può riprodurre 3 diversi tipi di musica. Realizzato in materiale ABS non tossico privo di BPA, non presenta spigoli vivi.

Richgv 3D libro di stoffa

I libri morbidi sono realizzati in tessuto non tossico resistente all’usura e lavabile, 100% sicuri per il bambino. Le pagine colorate attirano l'interesse e l'attenzione dei bambini, che svilupperanno la loro crescita visiva. I libri hanno diverse trame, colori e suoni con motivi vividi, un modo per affinare le capacità motorie.

LOL Surprise camper alla moda

Il camper 4-in-1 si estende fino a 2 piani con oltre 10 luoghi di ritrovo tra cui scegliere, basta staccare la parte anteriore e diventa una piccola automobile con il suo nuovo colore argento metallico e dettagli rosa acceso. Il modello è ricco di sorprese che includono mix D.J, booth, letti a castello, fashion runway, vanity room con specchi, cassetti apribili e armadi archiviati con accessori moda e trucco, spiedini per barbecue e altro ancora.

Barbie playset armadio dei sogni con bambola

L'armadio dei sogni di Barbie si apre e i piccoli avranno davanti a loro un playset largo più di 60 cm con più di 10 aree per riporre gli accessori, un porta abiti girevole, una specchiera, un tavolino personalizzabile e differenti abiti e accessori. Barbie, infatti, può sfoggiare 4 outfit come un abito da party rosa luccicante, un look da giorno con camicia a scacchi e gonna floreale, un completo da pediatra con vestito a righe e camice bianco ed infine una muta da sub. Una volta scelto il look, potete metterla sul piedistallo o sulla sedia alla scrivania con il computer.

