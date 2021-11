I migliori giochi da tavolo Hasbro in offerta

I giochi da tavolo sono intramontabili, nonostante la tecnologia sempre più diffusa hanno ancora il loro fascino e il loro successo. I giochi di società, infatti, riescono a far tornare bambini gli adulti e nello stesso tempo consentono di affinare abilità e concentrazione.

Se c’è un periodo dell’anno in cui i giochi da tavolo sono immancabili è proprio questo. Con le giornate sempre più fredde e piovose spesso si preferisce rimanere in casa e per trascorrere una serata in allegria non c’è nulla di meglio che riunirsi attorno ad un gioco di società! Con le offerte Amazon diventa anche conveniente perché fino al 7 novembre è possibile acquistare quelli della Hasbro a prezzi scontatissimi!

Cranium

Se volete sviluppare le vostre abilità e sfidare i vostri cari, allora Cranium è il gioco da tavola per le vostre serate in compagnia. Le oltre 600 sfide intellettuali e fisiche porteranno le squadre a sfidarsi su vari argomenti scegliendo tra le 4 categorie: Miciolangelo coloro che sono dotati di un talento artistico potranno cimentarsi con uno schizzo, scolpire e disegnare figure stilizzate, con la categoria Tutta testa potrete dimostrare la conoscenza di tutti i tipi di fatti. Alfabruco è pensata per coloro che sono abili con le parole e che possono dare dimostrazione di sé grazie alle domande. Infine, chi ha una passione per il canto e la recitazione non riuscirà a resistere davanti alla categoria Starlette.

Pro. È un gioco divertente e con spiegazioni chiare.

Contro. I ragazzi sotto i 10 anni fanno fatica a giocare.

Clicca qui per acquistare Cranium a 20,76€ con uno sconto del 23%

Twister

Un grande classico dei giochi di società, non può mancare durante le giornate invernali, Twister, infatti è in grado di rendere indimenticabile ogni serata. Lo scopo del gioco è quello di rimanere per ultimo in equilibrio sul tabellone, dopo che tutti gli avversari sono stati eliminati! Come si gioca? I giocatori si dispongono alle estremità del tabellone, un altro giocatore o un arbitro fa ruotare la freccia girevole e a seconda della posizione su cui si ferma indica la mossa da eseguire come spostare una mano o un piede su un tondo di uno specifico colore, tutti i giocatori dovranno eseguire la mossa fino a quando non rimarrà un solo giocatore.

Pro. Il gioco è divertente.

Contro. Alcune indicazioni sono in francese.

Clicca qui per acquistare Twister a 16,19€ con uno sconto del 30%





Taboo Junior

Il gioco in cui si deve far indovinare ai compagni di squadra le parole misteriose senza nominare le due parole Taboo di ogni carta, ma con una serie di indizi, è arrivato anche nella sua versione per bambini. Per vincere bisogna essere veloci e indovinare più parole possibili senza imbrogliare altrimenti verrete penalizzati con un bel buzz e perderete punti.

Pro. Il gioco è perfetto per i bambini.

Contro. I clienti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Clicca qui per acquistare Taboo per bambini a 19,43 con uno sconto del 31%