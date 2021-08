Fai da te: sparachiodi elettrica in offerta con uno sconto del 43%

Per gli amanti del bricolage la graffettatrice elettrica permette di realizzare piccoli lavori di manutenzione in poco tempo

La sparachiodi elettrica è uno strumento utilissimo per chi si occupa del fai da te e vuole svolgere anche i lavori più noiosi in pochissimo tempo.

La graffettatrice ha il vantaggio di avere un motore in grado di rilasciare a velocità altissima una graffetta su qualsiasi superficie o muro.

Questo attrezzo assicura una serie di vantaggi rispetto al classico martello, perché spesso le graffette sono di piccole dimensioni e applicare decine e decine di chiodini in alcuni casi può risultare un lavoro lungo e difficile.

Per rendere il proprio hobby divertente, gli appassionati di bricolage non possono fare a meno della sparachiodi elettrica nella loro cassetta degli attrezzi. Grazie alle offerte di settembre Amazon è possibile acquistare il modello della Einhell con uno sconto del 43%

La chiodatrice-graffettatrice elettrica, può essere utilizzata facilmente sia in ambito domestico che in quello professionale perché permette di unire risme di carta, rinnovare il rivestimento tessile di sedie, fissare tessuti o realizzare piccole riparazioni.

Il modello adatto alle graffette di tipo 53 e ai chiodi di tipo 47, consente nello stesso tempo di effettuare la preselezione della forza di percussione elettronicamente per avere risultati di lavoro ottimali su qualsiasi materiale.

Pensata per garantire un ambiente di lavoro privo di pericoli, il dispositivo di sicurezza si attiva solo quando la chiodatrice è in posizione di lavoro. Pratica e confortevole, ha un indicatore del livello di riempimento del caricatore ben in vista per non rimanere mai con la sparachiodi vuota mente lavorate.

Facile da maneggiare l’impugnatura Softgrip antiscivolo ed ergonomica permette di lavorare per lunghe ore senza affaticarsi e realizzare lavori di bricolage in poco tempo.