Il grooming kit di Philips con tagliacapelli, regolabarba e 18 accessori in offerta con il 54% di sconto

Per un periodo limitato di tempo, puoi trovare il grooming kit serie7000 MG7770/15 di Philips in offerta su Amazon a 69,99€, con uno sconto del 54%.

Il kit multifunzione di Philips si distingue per l'alta versatilità e precisione, e comprende diversi accessori per radere e rifinire barba, capelli e corpo, dando forma al tuo look.

100% impermeabile, completamente lavabile e facile da pulire, il regolabarba e tagliacapelli è dotato di una batteria al litio, che garantisce fino a 5 ore di autonomia con una ricarica di 2 ore o una rasatura completa con la ricarica rapida di 5 minuti, e di un'impugnatura in gomma antiscivolo di alta qualità, per un comfort e un controllo superiore durante il taglio; inoltre, le diverse componenti non necessitano di essere lubrificate e la batteria supporta tutti i voltaggi.

Il rifinitore, infine, è dotato di lame autoaffilanti in acciaio con tecnologia DualCut e punte arrotondate, per evitare graffi e irritazioni, che non necessitano di manutenzione e che si affilano fra di loro durante la rifinitura, in modo che siano sempre affilate come il primo giorno anche dopo 5 anni di utilizzo.

All'interno del grooming kit serie7000 MG7770/15 di Philips troverai:

1 testa rifinitore in metallo - per creare linee precise e definite su barba , corpo e capelli ;

in metallo - per creare linee precise e definite su , e ; 1 testa tagliacapelli - con testina ampia da 41 mm taglia più capelli a ogni passata e definisce con precisione il tuo stile;

- con testina ampia da 41 mm taglia più a ogni passata e definisce con precisione il tuo stile; 1 testa rasoio di precisione - da utilizzare dopo la rifinitura ed ideale per i contorni di guance, mento e collo;

di - da utilizzare dopo la rifinitura ed ideale per i contorni di guance, mento e collo; 1 testa rifinitore per naso e orecchie - per rimuovere in modo semplice e pratico i peli superflui di naso e orecchie ;

per e - per rimuovere in modo semplice e pratico i superflui di e ; 1 testa rifinitore di precisione in metallo per contorni barba - crea con precisione linee sottili, contorni e dettagli per definire o cambiare il tuo stile;

di in metallo per contorni - crea con linee sottili, contorni e dettagli per definire o cambiare il tuo stile; 1 bodyshaver - accessorio con sistema di protezione della pelle che protegge anche le zone del corpo più sensibili, consentendoti di radere fino a 0,5 mm;

- accessorio con sistema di protezione della pelle che protegge anche le zone del corpo più sensibili, consentendoti di radere fino a 0,5 mm; 2 pettini per sfumature laterali (destro, sinistro);

per sfumature laterali (destro, sinistro); 1 pettine regolabile per barba lunga (da 3 a 7 mm);

regolabile per lunga (da 3 a 7 mm); 2 pettini per barba corta (1-2 mm);

per corta (1-2 mm); 4 pettini per capelli (4-9-12-16 mm);

per (4-9-12-16 mm); 2 pettini per corpo (3-5 mm);

per (3-5 mm); 1 custodia da viaggio.

Scoprilo in offerta su Amazon