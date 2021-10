Pronti per Halloween? Costumi, dolci e decorazioni a prezzi scontati

Manca poco alla festa più spaventosa dell’anno e Amazon si sta preparando al meglio con una serie di offerte imperdibili.

All’interno del negozio dedicato ad Halloween potete trovare una vasta selezione di prodotti legati proprio alla notte del 31 ottobre. Non vi resta che visitare il negozio virtuale e scegliere l’occorrente per una serata da brividi.

Costumi e maschere

Halloween è la festa dedicata ai bambini, pronti a travestirsi e trasformarsi nei loro personaggi preferiti. La notte del 31, però, è anche la serata in cui gli aduli possono indossare maschere o costumi, divertirsi in compagnia dei propri cari ed essere i protagonisti della festa! Poi se siete appassionati di Halloween e volete coinvolgere tutti i membri della famiglia, non potete assolutamente resistere ai costumi dedicati agli animali domestici. Fido e Micio, saranno pronti a vestire i panni di buffi e divertenti pipistrelli, draghetti o maghi.

Accessori e make up

Se volete entrare nello spirito di Halloween e volete distinguervi con un make up "da paura", nel negozio Amazon sono disponibili una serie di trucchi e parrucche adatte ad ogni travestimento. Per rendere il look irresistibile, dovete scegliere solo gli accessori giusti e il gioco è fatto!

Decorazioni casa

Entrare nel mood di Halloween non vuol dire solo travestirsi, ma anche decorare casa a tema: tra ragnatele, luci, teschi e ragnetti c’è solo l’imbarazzo della scelta. Per rendere l’ambiente davvero spaventoso, poi, le zucche sono un must have! Da intagliare in compagnia dei più piccoli per trascorrere un pomeriggio in allegria, dovete solo munirvi degli attrezzi giusti.

Dolcetto o scherzetto

Fare scorte di dolcetti è la parola d’ordine quando si parla di Halloween! Caramelle gommose, lecca lecca, cioccolatini saranno il dono da dare ai piccoli che verranno a bussare alla vostra porta. Per rendere la serata più allegra, in casa non possono mancare anche alcuni simpatici “scherzetti” per divertirsi in compagnia degli amici.

Giochi e film

Per prepararsi alla notte del 31 ottobre, bisogna munirsi di libri a tema e film! La serata, infatti, sarà scandita da racconti e pellicole per creare la giusta atmosfera. Per avere anche un momento di divertimento i giochi da tavolo ispirati ad Halloween non possono mancare.