Lavatrice Hoover Link scontata del 42%

Non vedete l’ora di avere un bucato a prova di macchia? Non vi resta che acquistare la lavatrice Hoover Link con uno sconto del 42%

Resistente e durevole la lavatrice è dotata della funzione a ciclo speciale che testa i parametri di funzionamento del vostro elettrodomestico, fornendo i consigli giusti per mantenere la lavabiancheria come nuova.

Pensata per garantire il risparmio energetico oltre ad appartenere alla classe A+++ , sul display touch LCD è possibile scegliere il tipo di lavaggio in base al peso del bucato. L’apparecchio infatti, imposta tempo, acqua ed energia necessari ad effettuare un lavaggio perfetto risparmiando tempo e denaro.

Ideale per chi fa sport o ama indossare capi di seta, l’ elettrodomestico vi aiuta a mantenere casa sempre pulita grazie al lavaggio dei piumoni e delle tende , ma elimina anche i peli dei cani e gli odori sgradevoli. Per chi ha bambini piccoli, la lavatrice permette di sterilizzare vestitini e peluche. Se avete poco tempo poi, non dovete fare altro che scegliere il lavaggio rapido.

L’apparecchio grazie all’ app One Touch permette di monitorare la lavatrice per preservare il guardaroba.

La lavatrice Hoover è l’elettrodomestico ideale per chi vuole capi impeccabili in poco tempo ad un prezzo super scontato .