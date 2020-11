Black Friday: impastatrice Kitchen Machine Kenwood a metà prezzo solo per poche ore

L' impastatrice Kitchen Machine della Kenwood è in offerta solo per poche ore con uno sconto del 50% grazie al Black Friday

Impastare, cuocere e cucinare i nostri piatti preferiti è semplice e conveniente grazie alle offerte del Black Friday. Amazon mette a disposizione dei suoi clienti l'impastatrice Planetaria Kitchen Machine della Kenwood ad un prezzo super scontato. Solo per poche ore possiamo acquistare l'elettrodomestico a 199,99€ con uno sconto del 50%

Il robot da cucina realizzato in acciaio e plastica bianco ha un design accattivante e un po' retrò che ci conquista subito e che lo rende perfetto all'interno di ogni ambiente, da quello moderno a quello classico.

L'impastatrice planetaria da 1000W di potenza è pensata per ogni tipo di lavorazione, l'attacco frontale è perfetto per le lavorazione a bassa velocità di ingredienti come farina, cacao e albumi che devono essere incorporati delicatamente, mentre lo speciale movimento planetario permette di miscelare, amalgamare ed impastare al meglio ogni tipo di prodotto per risultati impeccabili.

Il recipiente in acciaio inossidabile con capacità di 5 l e una solida impugnatura ergonomica, è completato da un coperchio paraschizzi trasparente con aggiungere gli ingredienti poco alla volta e senza sporcare.

Grazie alle 6 velocità di lavorazione e ai 4 accessori in dotazione: la frusta k, il gancio impastatore, la frusta a filo e la spatola, possiamo realizzare i nostri piatti preferiti in poco tempo e con risultati da veri chef.

L'impastatrice è totalmente sicura e con il blocco del sistema di lavorazione se la testa viene alzata durante il processo, è adatta anche quando in casa ci sono bambini.

L'impastatrice Planetaria Kitchen Machine della Kenwood scontata del 50% è la compagna ideale in cucina se vogliamo sperimentare ed esprimere noi stessi.