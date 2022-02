Kenwood: le impastatrici per preparare una deliziosa cena di San Valentino

Il menù romantico è già stato definito, ma non sai come realizzarlo? Se non sei un vero e proprio esperto e non ti senti a tuo agio dietro i fornelli, una soluzione per preparare una deliziosa cenetta di San Valentino è farti aiutare da uno chef d’eccezione: l'impastatrice Kenwood.

Gli apparecchi dotati di numerosi accessori, sono pensati per realizzare dall’antipasto al dolce in poco tempo non solo durante la serata più romantica dell’anno, ma in ogni occasione. Grazie alle planetarie e ai frullatori diventerai un vero e proprio cuoco provetto in grado di accontentare i gusti di tutta la famiglia e in ogni occasione.

Impastatrice Planetaria Kitchen Machine

Pratica, funzionale, ma soprattutto di design: questo modello riesce a combinare alla perfezione tecnologia con un aspetto elegante e raffinato che conquisterà tutti gli appassionati di arredo. L’impastatrice planetaria con dettagli in rosso fuoco è in perfetto stile San Valentino ed è in grado di adattarsi ad ogni ambiente. Se vuoi sperimentare ed esprimere la tua personalità l’apparecchio realizzato in metallo pressofuso ti accompagnerà ricetta dopo ricetta. Con la potenza di 1000 watt puoi realizzare facilmente impasti per pizza, pane focacce e molto altro direttamente all’interno della ciotola con capienza da 5 litri. Il movimento di miscelazione regolabile permette di lavorare l’impasto senza fuoriuscite. Personalizzabile con oltre 25 accessori, la planetaria arriva con in dotazione la frusta K per ingredienti secchi, il gancio impastatore per facilitare la lavorazione di pane, pizza e focacce e la frusta a filo per preparare soffici composti spugnosi.

Pro. L’impastatrice è bella e funzionale.

Contro. Per alcuni utenti la chiusura del gancio non è funzionale.

Scopri di più su Amazon

Impastatrice Planetaria Chef XL

Vuoi sorprendere il tuo partner con una cena degna di un grande chef? Allora la sera di San Valentino il tuo aiuto in cucina sarà l’impastatrice planetaria XL. Con una potenza di 1200 W assicura un’ottima miscelazione dell’impasto, grazie anche alla ciotola realizzata in acciaio inox con capacità 6,7 litri. La struttura in metallo pressofuso e finitura in silver è completata da un paraschizzi per realizzare ogni tipo di impasto e avere la cucina sempre in ordine. Lo speciale movimento permette di miscelare, amalgamare ed impastare al meglio gli ingredienti per risultati ottimali, nello stesso tempo le tre prese motore, dotate di tre diverse velocità ti aiuteranno a creare qualsiasi tipo di preparazione con il supporto dei tre ganci in dotazione. La frusta K è perfetta per gli ingredienti secchi, quella a gancio, invece ti aiuterà ad impastare alla perfezione pane, pizza e focaccia, infine quella a filo è pensata per realizzare in poco tempo impasti soffici e spugnosi.

Pro. La planetaria è efficiente.

Contro. L’applicazione non è ben sviluppata.

Scopri di più su Amazon

KCook Multi Smart

Se hai poco tempo per preparare la cena di San Valentino, ma non vuoi rinunciare a questa occasione, puoi farti aiutare da questo robot da cucina con funzione cottura. Smart e intuitivo, potete gestirlo tramite l’App dedicata dotata anche di bilancia connessa. In cucina la precisione è tutto, e con questo apparecchio avrai una bilancia ultra sensibile e precisa che vi consentirà di cucinare in modo impeccabile, grazie all’accessorio Direct Prep puoi affettare o grattugiare direttamente all’interno della ciotola del robot mentre cuoce oppure in un contenitore separato. Pensato per avere il massimo controllo nella cottura dei cibi, ha un range di temperatura da 30° a 180 °C e sei modalità: piatto principale, salse, cottura a vapore, wok sautè, zuppa e dessert. Se hai bisogno di ispirazione, puoi utilizzare le oltre 1000 ricette e averla sempre sotto controllo direttamente dall’app.

Pro. Il robot è efficiente, robusto e di design.

Contro. Non ha il ricettario cartaceo.

Scopri di più su Amazon

MultiPro Food Processor

Tritare, grattugiare e impastare, diventa semplice e veloce con questo compatto robot da cucina in metallo. Il modello versatile, è completato da una ciotola da 3 litri, un frullatore termo-resistente da 1,5 litri e una vasta gamma di accessori. I due dischi reversibili, la lama impastatrice e lo sbattitore a doppia frusta a filo in metallo con potenza fino a 1200 watt sono la combinazione efficace per lavorare con grande rapidità e efficienza. Con un singolo attacco è possibile scegliere tra due velocità di rotazione: quella alta per frullare, quella bassa per tagliare e sminuzzare così da preparare un’infinità di ricette per tutta la famiglia. Estremamente sicuro se in casa ci sono bambini, il robot ha il sistema di blocco che ne arresta il funzionamento se la ciotola e il bicchiere frullatore sono mal posizionati o tolti durante il funzionamento.

Pro. Il prodotto è bello e funzionale.

Contro. Le istruzioni non sono chiare.

Scopri di più su Amazon

Triblade Mixer

Non solo impastatrici, un aiuto importante può arrivare anche dai frullatori. Il modello ha lame che si muovono lungo 3 diverse traiettorie, garantendo 3 livelli di taglio per rotazione. Il diametro della base più largo del 33% rispetto alla versione precedente aumenta la superficie lavorabile grazie anche al potente motore da 1000 W per risultati professionali e velocità variabile con pulse. L’impugnatura ergonomica e sicura ha un aggancio facile per sostituire i differenti pezzi in modo rapido e senza difficoltà. Dotato di numerosi accessori, ha al suo interno il tritatutto in plastica da 0.5L con gruppo lame in acciaio inox e piedini gommati antiscivolo, la frusta a filo in acciaio inox e frullino montalatte per preparare dalla colazione alla cena in pochi minuti.

Pro. Il mixer è professionale e solido.

Contro. Non ha il supporto a parete per il mixer.

Scopri di più su Amazon