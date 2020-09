3 impastatrici Kenwood a prezzi scontati

Cucinare e preparare deliziosi pranzetti è facile e veloce grazie alle impastatrici della Kenwood in offerta su Amazon.

Perfetti in ogni ambiente ed estremamente pratiche ecco le impastatrici da non farsi sfuggire

Kenwood Impastatrice Planetaria Kitchen Machine

Kenwood Impastatrice Planetaria Kitchen Machine da 5 Litri è realizzata in acciaio e plastica rossa. L'elettrodomestico è dotato di attacco frontale dedicato alle lavorazione a bassa velocità. Il recipiente in acciaio inossidabile e impugnatura ergonomica è completato da un coperchio paraschizzi trasparente con apertura per l'aggiunta degli ingredienti. Grazie alle 6 velocità di lavorazione, potete preparare tutto ciò che volete. L'apparecchio è completato dalla frusta k, dal gancio impastatore, dalla frusta a filo e dalla spatola. L'impastatrice grazie alla rotazione degli utensili di miscelazione e impasto con movimento planetario è pensata per impastare al meglio gli ingredienti. Il sistema di sicurezza per il blocco del funzionamento quando il braccio motore è alzato, è perfetto se in casa ci sono bambini.

Kenwood Impastatrice Planetaria Chef XL

Kenwood Chef XL Impastatrice Planetaria è stato progettato per assicurarti i risultati ottimali in cucina, in ogni occasione. Dotato di un recipiente in acciaio inox con capacità di 6,7 l e un paraschizzi: la ciotola dal nuovo design è pensata per migliorarne la fruibilità. Con i tre accessori in dotazione: la frusta K per raggiungere ogni area della ciotola è ottima per mescolare gli ingredienti secchi, la frusta a filo sagomata per intrappolare l'aria durante la miscelazione è ottima per composti spugnosi e il gancio impastatore progettato per facilitare le procedure di impasto del pane è pensato per miscelare i composti più densi. Oltre a questo è possibile acquistare separatamente altri 25 accessori opzionali.

Kenwood MultiPro Food Processor

Kenwood MultiPro Food Processor è un robot da cucina con frullatore compatto ma versatile con corpo in metallo pressofuso e finiture in alluminio spazzolato. Il motore da 1000W e le 8 impostazioni di velocità variabili, in aggiunta alla funzione Pulse, danno il controllo totale durante la lavorazione per risultati ottimali ogni volta. Sicuro anche se in casa ci sono bambini, c'è il sistema di blocco se la ciotola e il bicchiere frullatore sono mal posizionati o tolti durante il funzionamento. La bilancia incorporata permette di pesare fino al max. 3 kg, mentre i piedini antiscivolo assicurano il massimo della stabilità

