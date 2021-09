L’integratore di Vitamina C Nutralie in offerta con il 42% di sconto

La vitamina C, nota anche come acido ascorbico, è una vitamina idrosolubile molto importante per il corretto funzionamento del nostro corpo grazie alle sue numerose proprietà benefiche. Tra le tantissime funzioni che svolge, infatti, la vitamina C:

aiuta a mantenere la normale funzionalità dei vasi sanguigni

aiuta a mantenere le cellule sane, proteggendole dagli effetti dei radicali liberi prodotti durante la normale attività cellulare

contribuisce alla riduzione di stanchezza e affaticamento

partecipa alla formazione, crescita e riparazione del tessuto osseo e connettivo

aiuta a supportare la corretta funzionalità del sistema immunitario

svolge un'importante funzione anti ossidante, proteggendo le cellule dallo stress ossidativo

aiuta a mantenere sana la pelle

aiuta la cicatrizzazione delle ferite.

Poiché la vitamina C non viene prodotta dall'organismo e non può essere immagazzinata, la dose giornaliera dovrebbe essere assunta seguendo una dieta sana ed equilibrata. Tuttavia, alcune patologie (come malattie gastrointestinali o alcuni tipi di tumore) e alcuni momenti particolari della vita possono comportare una carenza di questa vitamina: ad esempio, in gravidanza, durante l'allattamento, durante una febbre o una diarrea, dopo interventi chirurgici e per i fumatori aumenta il bisogno di vitamina C.

In presenza di un aumentato fabbisogno o di una carenza, il medico può quindi ritenere opportuno l'utilizzo di integratori di vitamina C. Gli integratori di vitamina C da prendere per bocca (via orale), se assunti nelle giuste dosi, sono considerati sicuri, ma è bene non superare la quantità massima di 1 grammo al giorno per scongiurare il pericolo di effetti collaterali, quali diarrea, nausea, bruciori di stomaco, mal di testa, ecc?

