iPhone 11 scontato del 12%

iPhone 11 è attualmente in offerta su Amazon per un periodo limitato a 674 euro, con uno sconto del 12% ed un risparmio di 94 euro sul prezzo di listino.

La promozione riguarda la versione con memoria da 128 GB, disponibile in varie colorazioni.

Smartphone venduto e spedito direttamente da Amazon che offre anche la possibilità di acquistare il servizio di protezione aggiuntiva Apple Care+ (per due anni) a 169 euro e vari accessori originali come la custodia trasparente a 37 euro.

Smartphone dotato di un display Liquid Retina HD LCD da 6,1" (1792x828 pixel, 326ppi) e processore A13 Bionic. Ricordiamo anche la certificazione IP68 (resistenza all’acqua fino a 2 metri per 30 minuti) e fronte e retro in vetro.

Le dimensioni di iPhone 11 sono pari a 150,9 x 75,7 x 8,3mm, per 194 grammi di peso.

Non dimentichiamo il comparto fotografico formato da due sensori posteriori da 12 MP con grandangolo e ultra-grandangolo. Citiamo, infine, la camera anteriore da 12 MP, l'audio surround con Dolby Atmos e il Wi-Fi 6.

