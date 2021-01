iPhone 12 mini scontato del 10%

iPhone 12 mini è attualmente in offerta su Amazon per un periodo limitato a 799 euro, con uno sconto del 10% ed un risparmio di 90 euro sul prezzo di listino.

La promozione riguarda la versione con memoria da 128 GB, disponibile in varie colorazioni.

Smartphone venduto e spedito direttamente da Amazon che offre anche la possibilità di acquistare il servizio di protezione aggiuntiva Apple Care+ (per due anni) a 169 euro.

iPhone 12 mini integra tutte le tecnologie di iPhone 12 in un formato più compatto, con 5G ed un display Super Retina XDR da 5,4". iPhone 12 mini ha, inoltre, il nuovo rivestimento anteriore Ceramic Shield e offre la certificazione IP68 per la resistenza all’acqua.

iPhone 12 mini offre un sistema a doppia fotocamera con sensore ultra-grandangolare e una nuova fotocamera grandangolare con obiettivo a sette elementi e apertura ƒ/1.6, la più veloce mai vista su iPhone, con prestazioni del 27% superiori per foto e video in ambienti poco illuminati. Il potente chip A14 Bionic rende possibili avanzate funzioni di fotografia come Smart HDR, la modalità Notte e Deep Fusion su tutte le fotocamere, e numerose altre caratteristiche innovative; il tutto con un’elevata autonomia della batteria. Infine iPhone 12 mini supporta l’acquisizione video HDR con Dolby Vision in 4K fino a 30 fps.

