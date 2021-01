Super offerta Amazon: iPhone 12 da 256GB al miglior prezzo di sempre

iPhone 12 da 256GB è in offerta su Amazon con uno sconto dell'11%

iPhone 12 è attualmente in offerta su Amazon, per un periodo limitato, a 989 euro, con uno sconto dell'11% ed un risparmio di 120 euro sul prezzo di listino.

La promozione riguarda la versione con memoria da 256 GB, disponibile in due diversi colori: azzurro e rosso.

Smartphone venduto e spedito direttamente da Amazon che offre anche la possibilità di acquistare il servizio di protezione aggiuntiva Apple Care+ (per due anni) a 169 euro. Sono, inoltre, disponibili vari accessori originali come la custodia e l'alimentatore MagSafe.

Cellulare ora 5G, dal design rinnovato, con a bordo il potente processore A14 Bionic, il primo nell’intero settore degli smartphone ad essere stato costruito con un processo a 5 nanometri.

Per quanto riguarda il display, l’iPhone 12 utilizza un pannello OLED da 6,1 pollici Super Retina XDR all-screen che si estende ancora di più verso i bordi.

Il comparto fotografico su iPhone 12 è composto dalla fotocamera ultra-grandangolare e da un nuovo grandangolo con apertura ƒ/1.6, che offre il 27% di luce in più per ottime foto e video anche con poca luce.

Scopri di più su Amazon.it (prodotto acquistabile anche a rate)