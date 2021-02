San Valentino: iRobot Braava lavapavimenti scontata del 43%

Se la vostra dolce metà ama avere una casa pulita e in ordine, la lavapavimenti iRobot Braava è il regalo perfetto per San Valentino

Avere casa pulita e in ordine porta via molto tempo e soprattutto è faticoso, riuscire ad avere un ambiente disinfettato è possibile grazie alle offerte Amazon e alla lavapavimenti iRobot Braava in offerta con uno sconto del 43%

L’elettrodomestico pulisce a fondo gli spazi più grandi grazie a un’azione a triplo passaggio, basta premere il pulsante corrispondente al tipo di pulizia che si desidera.

Progettato per lavare tutti i pavimenti, inclusi laminati, parquet e pavimenti in pietra con un passaggio singolo si riesce a rimuovere polvere peli di animali e allergeni.

La navigazione iAdapt 2.0 assicura movimenti intelligenti e pensati appositamente per coprire l'intera superficie, inoltre il robot sa dove è stato e dove deve ancora pulire con un’autonomia di due ore.

Composta da numerosi accessori come la piastra di pulizia multi-funzione, 2 panni in microfibra per la pulizia a secco, 2 panni in microfibra per la pulizia a umido, 1 Pro-Clean Reservoir Pad e una piastra di pulizia per il lavaggio ad acqua con serbatoio, l’apparecchio risponde ad ogni esigenza.

Una volta terminato di lavare, iRobot Braava ritorna nella base Turbo Charge pronta per essere ricaricata.