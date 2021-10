Il kit Beauty Baby Care della Philips ad un prezzo scontatissimo

I neonati hanno bisogno di molte attenzioni e cure per questo è importante avere a portata di mano gli accessori per la cura del corpo, del naso, delle orecchie e per tenere costantemente sotto controllo la loro temperatura.

I kit rendono la vita dei neogenitori molto più semplice perché permettono di avere tutto quello di cui hano bisogno in un unico posto, tutto senza correre il rischio di smarrirle o che siano fuori posto.

Ormai questi prodotti sono diventati sempre più compatti e pratici e il motivo è semplice da capire: i kit devono racchiudere in poco spazio tanti oggetti utili per il benessere e l’assistenza dei bimbi. In questo modo sono sempre a portata di mano e possono essere trasportati ovunque.

Il set Beauty Baby Care della Philips Avent risponde a tutte queste caratteristiche ad un prezzo scontato, infatti è disponibile su Amazon con uno sconto del 42%

Racchiuso in una comoda custodia il kit è formato da:

Termometro digitale : misura in maniera facile la temperatura corporea del bambino ed è estremamente sicuro grazie alla punta flessibile pensata per donare il massimo del comfort

: misura in maniera facile la temperatura corporea del bambino ed è estremamente sicuro grazie alla punta flessibile pensata per donare il massimo del comfort Aspiratore nasale : permette di aprire le vie respiratorie del piccolo e aiutarlo a dormire meglio

: permette di aprire le vie respiratorie del piccolo e aiutarlo a dormire meglio Set per la cura dei capelli : il pettine dai denti arrotondati e la spazzola morbida sono delicati sula cute del bambino e permettono di dargli un aspetto curato in totale sicurezza

: il pettine dai denti arrotondati e la spazzola morbida sono delicati sula cute del bambino e permettono di dargli un aspetto curato in totale sicurezza Set per la cura delle unghie : con le forbici dotate di punte smussate, il tagliaunghie e le 3 limette per unghie il piccolo avrà sempre le mani curate

: con le forbici dotate di punte smussate, il tagliaunghie e le 3 limette per unghie il piccolo avrà sempre le mani curate Spazzolino da dito: perfetto per massaggiare dolcemente le gengive o i denti, i piccoli proveranno sollievo e affronteranno al meglio la fase della dentizione.

Conservato all’interno di una custodia di design ben strutturata, il