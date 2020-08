Kit barba per uomo di Comfy Mate in offerta con uno sconto del 43%

Per un periodo limitato di tempo, puoi trovare il kit barba per uomo di Comfy Mate in offerta su Amazon a 16,99 €, con uno sconto del 43%. Scopriamo tutti i prodotti presenti all'interno del kit, i suoi punti forti e quelli critici e i motivi per cui acquistarlo.

Cosa contiene il kit

Il kit barba per uomo di Comfy Mate è un prodotto completo, che si compone di tanti accessori utili e di buona qualità.

All'interno del kit troverai:

1 shampoo per barba da 60ml - realizzato con ingredienti naturali , questo shampoo è utile per pulire in profondità i follicoli piliferi, ringiovanire e proteggere la barba , eliminando prurito e forfora ( Ingredienti Principali: Acqua, Olio di Nocciolo di Argania Spinosa, Mentolo, Estratto di Alghe, Olio di Jojoba, Estratto di Foglie di Aloe Eongensis, Estratto di Fiori di Anthemis Nobilis, Estratto di Rosmarino, Cocamidopropyl Betaina, Vitamina E);

da 30ml - un prodotto nutriente ed idratante ideale per pelli secche e barbe ispide, ma comodo da utilizzare anche prima o dopo lo styling ( Principali: Olio di Semi D'Uva, Olio di Semi di Jojoba, Tocoferolo, Olio di Foglie di Tea Tree, Olio di Mandorle Dolci, Succo di Foglie di Aloe Andongensis, Olio di Arancia); 1 balsamo per barba - perfetto per qualsiasi tipo di barba , il balsamo nutre in profondità la pelle e la barba , rendendola più morbida e più forte ( Ingredienti Principali: Cera D'api Gialla, Burro di Karité, Olio di Semi D'Uva, Olio di Cocco, Olio di Argan, Olio di Semi di Jojoba, Olio di Cedro, D-Alfa Tocoferolo, Estratto Di Foglie di Rosmarino, Olio di Lavanda, Olio Dell'albero Del Tè, Olio di Rosmarino, Olio di Arancia);

; 1 forbice in acciaio inossidabile - per modellare facilmente barba , baffi e capelli;

; 1 Ebook "La Bibbia della Barba" - inviato via mail dopo l'acquisto, è una guida con i consigli su come far crescere rapidamente la barba, come prendersene cura, quale stile è giusto per te, come usare correttamente i prodotti del kit e molto altro.

Il tutto, inoltre, è confezionato all'interno di una scatola elegante, che rende questo kit perfetto anche come idea regalo.

Perché acquistarlo?

Il kit barba per uomo di Comfy Mate si distingue, innanzitutto, per l'ottimo rapporto qualità prezzo: tutti i prodotti all'interno del kit, infatti, sono realizzati con materiali di buona qualità e sono comodi da usare, ed il kit ha un prezzo davvero competitivo.

Inoltre, questo kit risulta l'ideale per chi si approccia per la prima volta al mondo della cura della barba, essendo ricco di accessori e strumenti, ed è l'ideale anche come idea regalo.

Pro:

balsamo , shampoo e olio risultano efficaci, hanno un profumo delicato e hanno confezioni adatte anche ad essere portate in viaggio;

ottimo rapporto qualità prezzo.

Contro:

la spazzola in setole di cinghiale è realizzata a mano e, di conseguenza, può perdere qualche pelo di troppo;

