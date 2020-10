Il kit per la laminazione ciglia in offerta con il 42% di sconto

Per un periodo limitato di tempo, puoi trovare il kit per la laminazione ciglia di Iconsign in offerta su Amazon a 15,08€, con uno sconto del 42%.

La laminazione ciglia è un trattamento di bellezza per le ciglia che arriva direttamente dagli Stati Uniti. Utilizzato prevalentemente come alternativa alle extension per ciglia, la laminazione è una tecnica che non solo nutre le ciglia, rendendole sane e forti, ma, allo stesso tempo, dona loro spessore, curvatura e lunghezza, per uno sguardo più aperto e intenso.

Il kit per la laminazione ciglia di Iconsign è il più acquistato e apprezzato dalle utenti di Amazon. Questo kit, infatti, è completo di tutti gli strumenti necessari per eseguire la laminazione ciglia alla perfezione e dà ottimi risultati, anche per le meno esperte.

Il kit contiene:

1 prodotto detergente 5ml,

1 prodotto permanente 5ml,

1 agente fissante 5ml,

1 agente idratante 5ml,

1 confezione di colla 7ml,

3 spazzoline per permanente,

5 pad in silicone (dimensioni S, M, M1, M2, L),

10 pettini per ciglia ,

, 5 bastoncini per la pulizia delle ciglia ,

, 1 paio di cerotti per la palpebra inferiore,

1 manuale di utilizzo + video (non in italiano).

Ricorda che, per utilizzare al meglio i pad in silicone, è importante posizionarli correttamente e non troppo vicino alla rima cigliare. Inoltre, questo kit può essere utilizzato più volte e su Youtube troverai tantissimi tutorial per aiutarti ad utilizzarlo alla perfezione.

Il kit per la laminazione ciglia di Iconsign è quindi un kit completo ideale per rinnovare le tue ciglia, donando loro un aspetto sano, curato e con effetto wow garantito!

Pro:

- ottimo rapporto qualità prezzo;

- ottimo risultato finale.

Contro:

- nel kit non è presente la tinta per ciglia;

- alcune utenti hanno trovato la colla poco forte.

