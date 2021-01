Il kit anticellulite con coppetta e rullo massaggiante in offerta a soli 11,04€

Solo per oggi, trovi su Amazon il kit anticellulite di CidBest in offerta a soli 11,04€, con il 31% di sconto. Questo kit si compone di una coppetta anticellulite e un rullo massaggiante, due strumenti che si possono alternare o da utilizzare assieme come trattamento multi-step. Grazie all'azione congiunta della coppetta anticellulite e del massaggiatore, questo set si dimostra efficace nel migliorare la circolazione, stimolare l'azione brucia grassi, disintossicare la pelle e ridurre cellulite e ritenzione idrica.

Realizzata in silicone di alta qualità, morbido ed elastico, la coppetta anticellulite stimola un effetto “pull up”, cioè un’aspirazione localizzata sull’epidermide, che punta a riattivare il microcircolo, ossigenare i tessuti, aiutando a drenare grassi e tossine, drenare i liquidi in eccesso e a combattere pelle a buccia d'arancia, cellulite e ritenzione idrica, lasciando la pelle più luminosa e compatta.

Usare la coppetta è facilissimo, e puoi regolare da sola l’intensità del massaggio, a seconda delle tue preferenze: all’inizio può risultare fastidioso, ma è proprio l’effetto di pizzicamento della pelle che permette di ottenere i risultati desiderati. Inizia poggiando bene i bordi della coppetta sulla pelle, fai uscire l’aria stringendo con forza e infine rilascia, in modo che la zona venga “risucchiata” dalla coppetta. Ricordati che più “schiacci” la coppetta, maggiore sarà l’intensità dell’effetto “sottovuoto”: inizia a bassa intensità per poi aumentare gradualmente la pressione.

Durante l'utilizzo, poi, fai scorrere la coppetta dal basso verso l'alto; inizia con movimenti lineari, poi ondulati, ed infine circolari nella zona che hai deciso di trattare. I movimenti sui glutei, invece, puoi farli sempre circolari. Dedica 8 minuti di massaggio per gamba, almeno 3 volte a settimana e ricorda di non utilizzare mai la coppetta sulla pelle asciutta: oltre che doloroso, fa male ai capillari. Applica sempre sulla pelle un olio o una crema per favorire lo scorrimento, come in qualsiasi massaggio. In alternativa puoi usarla sotto la doccia, dopo aver bagnato e insaponato la zona. Inoltre, al termine del massaggio, è importante bere almeno due bicchieri d’acqua, per favorire lo smaltimento delle tossine che la coppetta ha liberato dai tessuti; poi, applica una buona crema idratante o una crema anticellulite, che sarà assorbita meglio grazie all’aumento della circolazione sanguigna.

Il rullo massaggiante, invece, è un accessorio che aiuta a contrastare la cellulite su pancia, cosce e glutei in modo veloce e pratico, stimolando la circolazione sanguigna e incrementando l'efficacia di oli e creme anticellulite. Facilissimo da usare, si può utilizzare nelle zone da trattare per pochi minuti, 3 volte al giorno e dal basso verso l'alto, senza premere sul corpo ma dosando la pressione in modo da non causare fastidi o dolori.

Il kit anticellulite di CidBest è un prodotto facile da usare e di ottima qualità, efficace quindi nello stimolare la circolazione e ridurre ritenzione idrica e cellulite. All'interno del kit, infine, troverai anche una pratica sacchetta in cotone, per riporre o trasportare la coppetta anticellulite e il rullo massaggiante, ed il tutto è coperto da una garanzia soddisfatti o rimborsati.

Scoprilo in offerta su Amazon.it