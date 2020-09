Il kit di igiene orale Oral-B Oral Center con spazzolino elettrico Smart Cross Action e idropulsore Oxyjet in offerta con il 40% di sconto

Per un periodo limitato di tempo, puoi trovare su Amazon il kit di igiene orale Oral-B Oral Center con spazzolino elettrico Smart Cross Action e idropulsore Oxyjet in offerta a 96,00€, con il 40% di sconto.

Oral Center è il kit di igiene orale marcato Oral-B che combina l’intensa azione pulente dello spazzolino Smart 5000 Cross Action con l’idropulsore Oxyjet. All'interno del kit, infatti, troverai: 1 idropulsore Oxyjet, 1 spazzolino elettrico Smart Cross Action, 6 testine di ricambio per lo spazzolino e 4 testine per Oxyjet.

Lo spazzolino elettrico Oral-B Smart 5000 è dotato di 5 modalità di spazzolamento: Pulizia Quotidiana, Pro Clean (Pulizia Profonda), Denti Sensibili, Sbiancante e Protezione Gengive.

Capace di rimuovere fino al 100% in più di placca rispetto ad uno spazzolino manuale tradizionale, questo spazzolino elettrico ti aiuta a migliorare le tue abitudini di spazzolamento grazie alla tecnologia di connessione Bluetooth e all'applicazione per smartphone Oral-B App, che offre suggerimenti in tempo reale sulla pulizia dentale, ed ha un triplo controllo della pressione, che ti avverte e riduce la velocità se si sta premendo troppo sulle gengive, così da garantire un'igiene orale sempre profonda ma delicata.

Inoltre, lo spazzolino Oral-B Smart 5000 è dotato di un timer, che segnala i 2 minuti di spazzolamento come raccomandato dai dentisti, di una batteria al Litio, che garantisce più di 2 settimane di spazzolamento con 1 ricarica, e di testina rotonda Floss Action, per una pulizia degli spazi interdentali superiore.

L'idropulsore dentale è un ottimo alleato della pulizia quotidiana dei denti, nonché la scelta ideale per chiunque desideri migliorare la salute delle proprie gengive. Questo presidio di igiene orale, infatti, aiuta a rimuovere i residui di cibo e massaggia delicatamente le gengive per stimolare la circolazione del sangue, e deve essere utilizzato almeno due volte al giorno, dopo la pulizia con lo spazzolino.

L’idropulsore Oral-B Oxyjet aiuta a migliorare la salute delle gengive grazie alla tecnologia con getto rotante, che genera nell’acqua microbollicine di aria purificata e pulisce in profondità sotto il bordo gengivale, eliminando i batteri che causano la placca e regalando un’elevata igiene gengivale nonché una pulizia mirata. Inoltre, questo idropulsore offre un’esperienza di pulizia davvero personalizzata, grazie alle funzioni di controllo del getto e regolamento della pressione, e può essere usato con o senza collutorio, per una pulizia quotidiana impeccabile e una sensazione di pulizia e freschezza quotidiana.

