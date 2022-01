Rimettersi in forma a prezzi scontati con il kit palestra YayBo

Durante le settimane di festa, nonostante tutti i buoni propositi, ci è capitato di cedere a dolci, aperitivi, assaggini o brindisi alcolici. Ora che Natale è finito, è arrivato il momento di dedicarsi alla remise en forme, ma senza stress.

Una dieta equilibrata grazie al consiglio di esperti e alcuni esercizi da fare in casa sono la soluzione ideale per prenderci cura di noi stessi. Se i libri possono darci una mano in cucina, per quanto riguarda l’attività fisica possiamo farci aiutare da YayBo ad un prezzo scontato.

Con questo aiuto, possiamo avere uno stile di vita adeguato alle nostre esigenze. Gli attrezzi sono pensati per migliorare le prestazioni cardio, aumentare la muscolature e perdere i chili di troppo. Schiena, spalle, petto, braccia, gambe, addominali e anche glutei saranno allenati con la

La tavola per flessioni ci permetterà di lavorare con precisione tutta la parte superiore del corpo, basta seguire il codice a colori riportato sulla tavola e lavoreremo con facilità sui gruppi muscolari desiderati.

Con le 5 diverse fasce di resistenza possiamo rinforzare i muscoli delle braccia e delle gambe, mentre la corda per saltare è ideale per allenare la parte inferiore del corpo e aumentare la frequenza cardio.

Pur allenandoci in casa, con la

YayBo avremo un personal trainer direttamente in salotto grazie ai due video esplicativi inclusi che ci faranno eseguire al meglio gli allenamenti e in totale sicurezza.

Oltre ad aiutarci nell’attività fisica, la box ci fornisce ad avere un regime alimentare equilibrato con le 32 schede di ricette che ci consentiranno di avere programmi di nutrizione elaborati dai nutrizionisti e adottare una nuova routine di vita. La box è perfetta per sentirci a nostro agio e adattarsi alle nostre esigenze grazie ai 2 programmi sportivi uno pensato per gli uomini e uno per le donne.

Comodo e facile da usare, la tavola pieghevole può essere portata sempre con noi facilmente all’interno della borsa da palestra inclusa nella YayBo.