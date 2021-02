San Valentino: dolci idee regalo a prezzi scontati

Anche quest'anno non sapete cosa regalare al vostro innamorato per San Valentino? Se cercate un regalo gustoso, raffinato e elegante potete puntare sull'eccellenza certificata della tradizione piemontese.

Dal 1992 La Perla di Torino, all'interno del suo laboratorio, rispetta gli standard di eccellenza. Ingredienti di prima qualità e lavorazioni che rendono onore alla materia prima, per esaltarne profumi e sapori.

In Via Catania 9, dove ha sede il punto vendita principale, si può respirare la storia dell'azienda e scoprire tutta la varietà di una produzione dolciaria in costante rinnovamento che già è stata capace di conquistare il mondo intero.

Il buon cioccolato de La Perla di Torino, rispettando la tradizione torinese, ha conquistato la Germania, la Russia, la Svizzera, la Finlandia, gli Stati Uniti, il Canada, il Medioriente, il Giappone e l'Australia.

I golosi tartufi di cioccolato, gli iconici giandujotti, le gustosissime cremose spalmabili, o le bellissime confezioni regalo realizzate a mano sono tra i prodotti di punta di questa pasticceria che recentemente è stata confermata tra i Maestri del Gusto di Torino e provincia per il biennio 2021/2022.

Se volete regalare un po' di allegria, potete utilizzare questi fantastici sconti ed acquistare i prodotti firmati La Perla a un prezzo scontato cliccate qui.