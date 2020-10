La lampada da terra illumina la stanza ad un prezzo scontato

Per avere la giusta illuminazione in una stanza posizionare le luci nel modo giusto può creare un ambiente rilassato e funzionale.

Lampadari e faretti non sono gli unici punti luce, un ruolo importante lo ricoprono le lampade da terra. Per avere un modello in grado di arredare e che diffonda la giusta quantità di luce, non potete farvi sfuggire questo modello ad arco.

Lo stile moderno adatto ad una casa con arredamento minimal, si adatta anche in quelle dallo stile classico per creare un contrasto e fare della lampada il punto focale della stanza.

La struttura in acciaio ha un'altezza totale di 220 cm e una lunghezza di 170 cm e l'arco è regolabile in due punti, in modo da determinare l'altezza e l'estensione. La lampada può essere posizionata come volete grazie al dimmer esterno, per creare un'atmosfera piacevole.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il paralume della lampada da terra sempre in acciaio a semicerchio o a cilindro, è disponibile in diversi colori per adattarsi ad ogni stile della camera.