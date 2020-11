Sconti Black Friday: 4 lampadine a risparmio energetico in offerta

Illuminare casa senza costi eccessivi in bolletta è possibile grazie alle lampadine a risparmio energetico in offerta

Le giornate buie e piovose tipiche dell’autunno ci costringono ad avere lampade e lampadari accesi per diverse ore, con conseguenti costi in bolletta.

Per avere casa illuminata, senza spendere eccessivamente le lampadine a risparmio energetico non possono mancare. Grazie alle offerte del Black Friday le possiamo acquistare a prezzi convenienti.

Vediamo i 5 modelli da non farci sfuggire.

Philips Lighting Lampadina LED Globo

Le lampadine offrono una luce morbida e piena quando le accendiamo senza lunghe attese. Grazie a un design elegante possono essere utilizzate su ogni supporto con attacco grande. La lampadina a Led della durata di 15.000 ore appartiene alla classe energetica A+, illuminerà gli ambienti a lungo con un sicuro risparmio energetico.

Pro. Accensione istantanea.

Contro. Per alcuni utenti è troppo luminosa

SanGlory Lampadina LED

Realizzata in alluminio aeronautico e plastica PC ha una buona dissipazione del calore, senza ronzio o tremolii è perfetta in cucina, soggiorno e in tutti quegli ambienti in cui trascorriamo molto tempo. Il modello da 12 watt per 1350 lumen equivalente a una lampadina a incandescenza da 100 W assicura un risparmio energetico fino all’85%. Realizzata con materiali di qualità ha una durata di 30.000 ore.

Pro. Le lampadine sono luminose.

Contro. I clienti che l’hanno acquistate non hanno riscontrato difetti.

Philips Lighting attacco grande

La lampadina a risparmio energetico della Philips illumina ogni ambiente in un attimo grazie all’accensione immediata. Il modello E27 equivale a 100W, ma ne consuma solo 23W, con un netto risparmio in bolletta. La lampadina con la sua luce bianca calda, crea un ambiente rilassante.

Pro. Luce intensa.

Contro. Gli utenti non hanno riscontrato difetti.

Philips faretti LED

Il design essenziale permette al faretto di adattarsi ad ogni ambiente e sostituire efficacemente il tradizionale modello alogeno. La lampadina con una temperatura di colore di 2.700 K garantisce un'atmosfera calda e tranquilla, perfetta per rilassarsi. Grazie alla sua illuminazione ad angolo largo, questo faretto può essere utilizzato in spazi angusti o cucine. Priva di componenti a infrarossi o raggi ultravioletti non sbiadisce tessuti o altri oggetti. La confezione da sei faretti consente di illuminare efficacemente tutta casa.

Pro. La luce non stanca gli occhi.

Contro. Per alcuni utenti non hanno una lunga durata.

