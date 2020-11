Black Friday: lavapavimenti a vapore Black+Decker in offerta con uno sconto del 16%

Affidarsi alla forza naturale del vapore permette di avere un ambiente più sano e privo di batteri. Grazie alle offerte del Black Friday è possibile acquistare la lavapavimenti steam-mop Black+Decker con uno sconto del 16%.

Steam-mop si riscalda in pochissimi secondi grazie alla caldaia che genera vapore secco, delicato sulle superfici, ma allo stesso tempo efficace contro ogni macchia di sporco, non dobbiamo fare altro che selezionare la funzione extra vapore. Dai mobili ai pavimenti, avremo un risultato efficace e casa pulita in poco tempo.

Grazie alla tecnologia Autoselect è possibile scegliere ed erogare la corretta quantità di vapore adatta ad ogni superficie, basta selezionarla con un semplice click ed è pronta per pulire in profondità.

La lavapavimenti a vapore steam-mop permette di estrarre il generatore di vapore con un semplice gesto, diventando versatile e pronto ad essere utilizzato non solo sui pavimenti ma anche in ogni angolo della casa.

Per ridurre l'utilizzo di detersivi e prodotti chimici, il sistema di pulizia SteaMitt, è un guanto che genera vapore per igienizzare in modo naturale in tutta sicurezza senza detergenti. Grazie al suo design ergonomico e con semplice acqua del rubinetto è possibile pulire vetrate e ripiani, ma anche giochi dei bambini, rubinetti, caloriferi e sedie.

La lavapavimenti Black+Decker è dotata di una vasta gamma di accessori per 13 funzioni in 1 con un'autonomia di 20 minuti ideale per pulire rapidamente tutta casa.