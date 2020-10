Pavimenti puliti e brillanti con Hoover Floormate scontata del 57%

Gli animali domestici ci fanno compagnia e ci divertono, ma nello stesso tempo possono sporcare, quindi per avere i pavimenti puliti e igienizzati in poco tempo la lavapavimenti è l'elettrodomestico da avere in casa.

Con le offerte anticipate del Black Friday è possibile avere la Hoover Floormate in offerta con uno sconto del 57%

L'apparecchio con la sua triplice azione permette di aspirare, lavare ed asciugare ogni tipo di pavimento come il marmo, la ceramica e il cotto.

Con la funzione aspira è possibile pulire a fondo il pavimento prima di lavarlo.

La funzione lava, con le sei spazzole rotanti "Soft Touch" garantisce una pulizia profonda su tutte le superfici dure, rimuovendo anche lo sporco più difficile dalle fughe.

Con la modalità asciuga è possibile asciugare i pavimenti in pochi secondi.

Il serbatoio da 1 litro permette di pulire grandi superfici e di tenere sotto controllo il livello dell'acqua, mentre il contenitore dell'acqua sporca da 2,5 litri è semplice e veloce da svuotare e una volta pieno si ferma automaticamente.

Grazie al manico pieghevole la lavapavimenti Hoover Floormate può essere riposta ovunque, anche in spazi ristretti.