Super offerta LG: lavastoviglie a libera installazione scontata del 36%

La lavastoviglie è in grado di lavare e asciugare pentole, piatti, bicchieri e molti degli accessori che utilizziamo quando cuciniamo. Presente in diverse abitazioni, continua ad essere uno degli apparecchi più desiderati perché riesce a far risparmiare tempo assicurando stoviglie e piatti sempre puliti.

Adatta a chi vive da solo o a chi ha una famiglia numerosa, un buon modello deve avere alcuni aspetti fondamentali come le dimensioni e il tipo di installazione, da prendere in considerazione soprattutto se si vive in un ambiente piccolo. In questo caso meglio puntare su un modello slim, al contrario se si ha lo spazio sufficiente si può scegliere anche la lavastoviglie standard.

Accanto a questo, non va sottovalutata l'efficienza energetica e i programmi di lavaggio per poter utilizzare la lavastoviglie rispettando l’ambiente. Se questi sono gli aspetti principali da prendere in considerazione, non bisogna tralasciare neanche il prezzo. Per avere un elettrodomestico di qualità, ma a un costo conveniente, possiamo approfittare delle offerte Amazon e acquistare la lavastoviglie LG con uno sconto del 36%

L’elettrodomestico a libera installazione appartiene alla classe energetica D e ha una capacità di 14 coperti, perfetto se vogliamo organizzare pranzi in famiglia senza dover lavare le stoviglie a fine giornata.

Il modello smart, è dotato di tecnologia SmartThinQ che permette di scaricare i programmi di cui abbiamo bisogno, creare configurazioni personalizzate, ricevere alert sulla pulizia della lavastoviglie ed effettuare la diagnosi direttamente sullo smartphone attraverso l'app dedicata LG ThinQ. In questo modo abbiamo sempre sotto controllo l'apparecchio in ogni momento della giornata, anche quando siamo lontani da casa.

La tecnologia non è l’unico aspetto che colpisce di questa lavastoviglie, l’elettrodomestico ha un programma adatto ad ogni esigenza. Non dobbiamo fare altro che scegliere tra:

Auto

Intensivo

Delicato

Refresh

Eco

Turbo

Download Programmi

Pulizia Macchina

Risciacquo

Express

Preparare ricette gustose non sarà più un problema perché la lavastoviglie grazie alla funzione QuadWash, e alla tecnologia LG a 4 bracci irroratori, assicura una rotazione multidirezionale per una pulizia completa di tutte le stoviglie da più angolazioni durante l'intero ciclo.

Per lo sporco più resistente possiamo sfruttare il Vapore TrueSteam a 100° in grado di rimuove fino al 99.999% dei batteri senza lasciare fastidiosi aloni su bicchieri e posate.

Il punto di forza della lavastoviglie è la capacità di assicurare risultati impeccabile, con costi ridotti in bolletta. La funzione Dual Zone permette di impostare modalità differenti di lavaggio a seconda della quantità di piatti su ciascun cestello, mentre il motore Inverter Direct Drive controlla la circolazione dell’acqua e l’intensità degli spruzzi garantendo lavaggi silenziosi e un sicuro risparmio energetico, così da poter azionare la lavastoviglie in ogni momento della giornata.

Adatta alle singole esigenze quotidiane, la lavastoviglie LG ha anche la funzione EasyRack, ovvero la possibilità di poter personalizzare il cestello per avere massima flessibilità di carico senza compromettere le performance di pulizia.