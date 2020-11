Lavatrice Hisense: bucato pulito e profumato ad un prezzo conveniente

L’elettrodomestico che ha reso semplice igienizzare e lavare il bucato è la lavatrice. Presente in ogni casa, permette di avere i nostri capi sempre puliti.

Riuscire anche a non rovinarli lavaggio dopo lavaggio, è possibile grazie alla lavatrice Hisense in offerta con uno sconto del 30% grazie al Black Friday Amazon.

Il modello con un cestello dal design ottimale migliora le performance e un trattamento dei capi simile a quello del lavaggio a mano.

Il numero ridotto di fori nel cestello evita che i capi possano impigliarsi, mentre la superficie 3D dei trascinatori crea un effetto a cascata sul bucato che migliora l’attivazione del detersivo e i risultati di lavaggio.

Pratica ed efficiente, se abbiamo dimenticato un indumento e abbiamo già fatto partire la lavatrice, possiamo stopparla, aprire la porta e aggiungerlo grazie alla funzione Pause and Add.

Per rispettare in pieno i capi grazie alla funzione AutoWash, la lavatrice imposterà in autonomia il miglior ciclo di lavaggio adatto al bucato indipendentemente dal tipo di tessuto.

Lo speciale programma AllergyCare utilizza una temperatura più elevata e un extra risciacquo per eliminare in modo efficace eventuali tracce di detergente dal tessuto, rimuovendo totalmente ogni residuo di allergeni.

L’innovativo motore Inverter PowerDrive è silenzioso e molto efficiente, perfetto per elimitare i consumi e per far durare la lavatrice nel tempo. Inoltre, grazie al programma Steril Tube è possibile sterilizzare ed eliminare germi e batteri insieme ai residui di detersivo per un cestello come nuovo.

La lavatrice Hisense ha un ampio display con comandi touch per impostare facilmente il programma, mentre con i suoi 34 centimetri e l’apertura della porta a 180° non solo si adatta agli ambienti più piccoli, ma permette di caricarla e scaricarla facilmente.