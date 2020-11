Black Friday Amazon: lavatrice Samsung Crystal Clean in offerta con uno sconto del 46%

Mai come in questo momento pulizia e igiene sono fondamentali, se per avere casa priva di batteri possiamo fare affidamento su elettrodomestici e aspirapolvere, anche per il guardaroba dobbiamo utilizzare le giuste attenzione.

Tutto parte dalla lavatrice, grazie alle offerte del Black Friday possiamo acquistare Samsung Crystal Clean con uno sconto del 46%

Il modello da 7 kg e 1200 giri, è pensato per far fronte al fabbisogno di una famiglia e assicurare abiti puliti e igienizzati soprattutto se in casa ci sono bambini. L’apparecchio garantisce un ottimo pulito di abiti e giocattoli in stoffa anche a basse temperature. Come? Il detersivo viene viene trasformato in bolle che penetrano nei tessuti e rimuovono facilmente lo sporco, anche quello più ostinato, proteggendo allo stesso tempo i colori.

Perfetta per chi ha poco tempo la lavatrice grazie al motore Digital Inverter, sfrutta i solidi magneti all’interno, per ottenere i risultati desiderati in maniera silenziosa ed efficace e poterla attivare anche nelle ore notturne senza disturbare il sonno dei più piccoli.

La lavatrice Crystal Clean oltre ad avere un design essenziale in grado di integrasi in ogni ambiente, appartiene alla classe A+++ ed è semplice da utilizzare grazie ad un display digitale che ci permette scegliere il programma preferito in pochi secondi, con un sicuro risparmio in bolletta.