Offerte di Primavera Amazon: lavatrice Samsung in offerta con uno sconto del 54%

La lavatrice è un elettrodomestico di vitale importanza: ormai abituati ad utilizzarla quotidianamente, permette di avere capi puliti in pochissimo tempo. Nel corso degli anni è diventata sempre più tecnologica per restituirci un bucato impeccabile, nel pieno rispetto della natura. La lavatrice Samsung Crystal Clean, racchiude in sé tutte queste caratteristiche e grazie alle Offerte di Primavera Amazon, può essere acquistata con uno sconto del 54%.

Con la tecnologia Ecolavaggio possiamo avere un bucato perfetto anche a basse temperature perchè il detergente viene trasformato in Ecobolle, che penetrano nei tessuti per rimuovere facilmente lo sporco risparmiando energia, nel pieno rispetto dei tessuti.

Grazie al ciclo di vapore igienizzante, dal fondo del cestello viene emesso un getto di vapore che rimuove lo sporco più ostinato e il 99,9% di batteri e allergeni, per un bucato pulito e sicuro.

Il motore Digital Inverter invece, sfrutta il sistema dei magneti pensati per ottenere i risultati desiderati in maniera silenziosa ed efficace, consumando meno energia rispetto al motore tradizionale.

Con lo Smart Check, il sistema automatico di monitoraggio, è possibile avere lo stato della lavatrice sempre otto controllo perchè rileva e diagnostica i problemi, fornendo semplici soluzioni tramite un'applicazione per smartphone, mentre l’Eco Pulizia Cestello effettua una pulizia interna della lavatrice eliminando il 99,9% dei batteri responsabili dei cattivi odori, senza dover utilizzare prodotti chimici aggressivi.

Inoltre, l’attrito generato da un potente getto d’acqua e la centrifuga rapida rimuovono lo sporco dalla guarnizione in gomma dell’oblò. Il getto d'acqua della lavatrice, successivo a quello che porta il detergente nel cesto, rimuove automaticamente ogni residuo di detersivo o ammorbidente dalla bacinella, lasciando il cassetto pulito e igienizzato.