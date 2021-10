I lettini Foppapedretti in offerta per festeggiare il Climate Pledge Friendly

Per festeggiare il Climate Pledge Friendly ecco i lettini Foppapadretti in offerta

Ogni nostro gesto ci dà la possibilità di compiere scelte responsabili nei confronti di noi stessi, delle persone che amiamo e soprattutto del mondo che ci circonda.

Contribuire alla salvaguardia del pianeta è una delle missioni di Amazon che festeggia il primo anniversario del programma Climate Pledge Friendly. Per festeggiare la meglio questo compleanno, fino al 17 ottobre nella vetrina dedicata su Amazon.it, ci sarà un vasto assortimento di prodotti legati al mondo della moda, della salute e bellezza, dell'elettronica, alimentari e casa con uno sconto tra il 15% e il 30%.

Assicurare un mondo migliore ai più piccoli puntando tutto sulla loro salute e il loro benessere è semplice e bastano piccoli gesti come scegliere prodotti amici del pianete. Tra questi non poteva mancare Foppapedretti che mette a disposizione una serie di culle confortevoli e realizzati con materiali sostenibili a prezzi super scontati.

Foppapedretti Patty lettino con sponda a scomparsa

Il lettino Patty si contraddistingue per i materiali, ma anche per linee eleganti ed essenziali caratterizzano questo elemento d'arredo. La struttura realizzata in legno massiccio di faggio verniciato con colori atossici è completata con una rete a doghe di legno regolabile a due altezze e permette di far dormire il piccolo al sicuro, fin dai primi mesi. La sponda regolabile con pochi gesti scivola sotto il cassetto così da diventare un comodo divanetto, perfetto quando il bambino sarà più grande. Il lettino è completato da un ampio cassetto suddiviso in due scomparti.

Foppapedretti Raffy Lettino con sponda regolabile

Per dare un tocco in più alla camera del piccolo, il tettino Raffy ha una tenera giraffa serigrafata sulla testata del lettino. La struttura in legno di faggio verniciato con colori atossici ha un ampio cassetto coperto, per conservare i vestitini del bambino al sicuro. Le quattro ruote piroettanti in nylon sono pensate per agevolare lo spostamento e completate da un freno per bloccare il lettino. La sponda regolabile a due altezze rende più semplice rifare il letto e permette di adagiare il piccolo più facilmente.

Foppapedretti Lucy lettino con sponda regolabile

Il lettino dal design semplice ed elegante, si adatta a qualsiasi arredo e nello stesso tempo è estremamente pratico grazie alla sponda regolabile su due posizioni che permette di posizionare il piccolo in modo sicuro e di rifare il letto in pochi minuti. La struttura in legno massiccio di faggio verniciato con colori atossici è resistente e pensata per durare nel tempo. Inoltre, la rete in legno massiccio di faggio e la distanza delle stecche delle sponde rispecchiano in pieno le Norme di sicurezza Europee così da far dormire al piccolo sogni sereni.

Foppapedretti Dolcecuore lettino con sponda regolabile

Le forme arrotondate, i teneri cuori e un dolcissimo orsetto rendono il lettino non solo sicuro ma estremamente bello in grado di integrarsi in ogni ambiente. La struttura realizzata in legno massiccio di faggio è verniciata con colori atossici con un’elegante nuance tortora e un disegno bianco a contrasto. Formato da tre sponde fisse e una regolabile su due posizioni rende il modello confortevole e pratico da utilizzare, Facile da spostate con le quattro ruote piroettanti dotate di freni, è completato da un ampio cassetto in cui conservare i vestiti e le coperte del piccolo.

