Librerie e scaffali in offerta con il Black Friday 2021

La libreria è l’arredo destinato a contenere i nostri libri preferiti e non solo. Realizzata in materiali e forme differenti, ha il pregio di poter essere inserita in ogni ambiente. Il mobile perfetto sia in casa che in ufficio, può essere utile per dividere gli ambienti e dare un tocco in più alla stanza.

Se vogliamo arredare casa o rinnovare il look dell’ufficio, le offerte del Black Friday in anticipo ci permettono di acquistare il modello più adatto alle nostre esigenze a prezzi scontatissimi.

Libreria scaffale wenge

La libreria può essere poggiata a parete o a terra, ha un design moderno, e ripiani robusti, adatta a qualsiasi ambiente. Il materiale in fibra di legno ad alta densità assicura una struttura uniforme, stabile e resistente. Facile da montare con tutte le parti numerate e gli accessori in dotazione, può essere messa anche in orizzontale.

Libreria da parete

Pensata per chi ha poco spazio in casa, la libreria a scala è composta da 5 robusti scaffali dalla capacità di 5 kg, ideali per sistemare libri, cd, piccole piante, cornici e molto altro. Caratterizzata dal design industrial, ha un solida struttura in ferro e ripiani in legno truciolato per un effetto vintage che arreda con eleganza e semplicità qualsiasi ambiente dall’ingresso al soggiorno fino allo studio.

Libreria antiribaltamento

I 5 scomparti con dimensioni differenti, sono progettati per ospitare ogni tipo di libro e oggetti. La struttura realizzata in pannelli di truciolare, è in grado di sostenere fino a 80 kg di peso senza tralasciare lo stile. La libreria industrial ha i ripiani caratterizzati da un piacevole effetto invecchiato per creare un’atmosfera unica. La pratica forma a scala è facile da montare e nello stesso tempo può essere fissata a parete grazie al dispositivo antiribaltamento.

Libreria perfetta per l’ufficio

L’ufficio deve essere un luogo efficiente e confortevole per questo i mobili ricoprono un ruolo importante come questa libreria a colonna perfetta per inserire al suo interno documenti e oggetti d’arredamento, ma anche come libreria all’interno della camera dei ragazzi. Il colore caldo del wenge e le linee sobrie rendono lo scaffale adatto ad ogni ambiente!

Libreria componibile

I mobili in casa e in ufficio devono essere smart e adattarsi ad ogni esigenza, questa libreria risponde in pieno a queste necessità. Il modello componibile ha una struttura in metallo e 16 cubi, ognuno dei quali è in grado di sostenere fino a 10 kg. Facile da pulire, i pannelli in plastica PP sono impermeabili, resistenti all'umidità, antimuffa e a prova di polvere.

