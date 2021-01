Solo per oggi la luce per bicicletta a Led in offerta con uno sconto del 51%

Andare in bici è un modo green per muoversi in città, ma per molti mettersi in sella e pedalare è una vera e propria passione. I benefici delle due ruote sono tanti, ma per praticare questo sport o semplicemente per andare a lavoro la sicurezza è fondamentale.

L’illuminazione è importante e per farlo al meglio la luce da bici è irrinunciabile, grazie alle offerte Amazon potete illuminare il vostro cammino ad un prezzo conveniente. La luce anteriore è in offerta solo per oggi con uno sconto del 51%.

Il faro anteriore per biciclette ha 3 modalità di illuminazione: alta, bassa e flash, si può passare da una modalità ad un'altra cliccando semplicemente l'interruttore. I fanali posteriori, invece, hanno 5 modalità: rosso, bianco, rosso lampeggiante, bianco lampeggiante, rosso e bianco lampeggiante.

Resistente all’acqua, è dotata di un'avanzata tecnologia impermeabile e antipolvere, adatta ad ogni clima e condizione atmosferica dalla nebbia alla pioggia, fino alla neve.

La batteria al litio all'interno da 1200mAH può essere ricaricata completamente in modo veloce in sole 2 ore con qualsiasi adattatore USB. Il sistema di interruzione automatico una volta completata la carica garantisce sicurezza e una maggiore durata della batteria. Può anche essere utilizzato come torcia di emergenza, faro per casco per ciclismo, campeggio, passeggiate o altri lavori notturni.

Il faro facile da montare e fissare con il cinturino in gomma elastico, assicura una una luce brillante sul sentiero al buio e avere un'eccellente protezione sulla strada.