Macchinette per il caffè ad un prezzo super scontato con il Black Friday

Veloce, pratica e di design, la macchina del caffè è entrata ormai a far parte delle nostre case e poco alla volta ha sostituito i metodi tradizionali.

Anche se non sono in pochi a preferire il caffè con la moka, sempre più spesso questa è affiancata dalle macchinette che permettono di realizzare tutte le bevande preferite in pochi secondi. Piccole, compatte, in grado di fare il cappuccino o il tè, le macchine del caffè sono sempre più evolute! Se vogliamo acquistare un nuovo apparecchio o fare un regalo per Natale ad un nostro caro, non dobbiamo farci sfuggire le offerte del Black Friday Amazon.

Non resta che scegliere il modello che ci piace di più e a un prezzo scontato. Vediamo le migliore offerte.

De’ Longhi Icona Vintage (sconto 20%)

La cucina in stile vintage è sempre più di tendenza e se vogliamo un elettrodomestico smart, ma dal design un po’ retrò allora questa della De’ Longhi rispetta in pieno le nostre esigenze. I dettagli eleganti si uniscono ad un elettrodomestico efficiente grazie alla caldaia in acciaio inox per una lunga durata e 15 bar di pressione. Versatile e semplice da utilizzare, possiamo fare il caffè come quello del bar sia con la polvere che con le cialde sistema E.S.E. Poi se vogliamo concederci una colazione a regola d’arte, il “Cappuccino System” è perfetto preparare cremosi cappuccini e tante bevande a base di latte.

Pro. Facile da pulire e semplice da utilizzare.

Contro. Per alcuni utenti il caffè non esce molto caldo.

Scopri di più su Amazon

De’ Longhi Dedica (sconto 35%)

Il cappuccino è la nostra passione? Con De’ Longhi Dedica possiamo prepararlo tutte le volte che vogliamo in pochi minuti. Con il sistema thermoblock mantiene l'acqua alla temperatura ottimale per l'erogazione del caffè sempre alla giusta temperatura. Con il montalatte regolabile puoi montare manualmente le tue schiume di latte.

Pro. La macchina è semplice da utilizzare.

Contro. Per alcuni utenti il serbatoio è un po' piccolo.

Scopri di più su Amazon

De’ Longhi Perfetto (sconto 42%)

Per preparare il caffè rispecchiando in pieno i nostri gusti, non possiamo farci sfuggire De’ Longhi Perfetto, la macchina automatica che permette di preparare caffè macinato all’istante per un espresso lungo, corto, più leggero, più intenso, oppure cremosi cappuccini, latte macchiato, inoltre, può essere utilizzata con i chicchi (fino a 13 livelli) o con la polvere di caffè. Il pannello di controllo touch in acciaio con display, consente di regolare la temperatura, la quantità di caffè e di acqua.

Pro. La macchina è ottima per cappuccini e caffè.

Contro. Per alcuni utenti la temperatura è bassa.

Scopri di più su Amazon

Philips Daily Collection macchina per caffè americano (sconto 44%)

Dal design accattivante con le finiture in acciaio inox, la macchina per il caffè americano ha la caraffa di vetro dalla capacità di 1,2 l e consente di preparare fino a 15 tazze di caffè. Grazie al sistema anti-gocciolamento è possibile servire il caffè mentre la caffettiera è ancora in funzione. L’interruttore on/off e il pratico accesso al serbatoio dell’acqua con il suo supporto filtro, rende l'utilizzo semplice e veloce. Facile da pulire grazie al coperchio superiore apribile, avremo una macchinetta sempre pronta all'uso.

Pro. La macchinetta è semplice da utilizzare.

Contro. Per alcuni utenti la caraffa è fragile.

Scopri di più su Amazon

De'Longhi Nespresso Vertuo Next (sconto 40%)

La macchinetta utilizza un nuovo sistema di erogazione basato sulla tecnologia Centrifusion, una volta letto il codice a barre sulla capsula la macchina imposta automaticamente i parametri di estrazione per ogni miscela come temperatura, quantità in tazza e velocità di rotazione della capsula ed eroga il caffè. Premendo un solo tasto è possibile scegliere tra 5 formati in tazza differenti, ciascuno con una ricca e morbida crema: Espresso, Double Espresso, Gran Lungo, Mug, Alto. Il serbatoio dell'acqua removibile permette di pulirlo facilmente, mentre la modalità Eco Mode assicura lo spegnimento automatico dopo 9 minuti di inattività.

Pro. La macchinetta per il caffè è bella e silenziosa.

Contro. Per alcuni utenti l'apparecchio è ingombrante.

Scopri di più su Amazon

Nespresso Pixie (sconto 35%)

Per regalare colore e stile alla cucina, la macchina da caffè Pixie Design è la scelta giusta. Compatta e comoda si adatta a ogni ambiente e permette di assaporare il caffè in poco tempo, infatti, il blocco termico riscalda l'acqua in 25 secondi. Adatta ad ogni gusto ha a disposizione 2 lunghezze in tazza programmabili in base alla quantità di caffè che preferiamo: espresso e lungo. Pensato per ridurre i costi in bolletta, la macchinetta è completata dallo spegnimento automatico dopo 9 minuti.

Pro. La macchinetta per il caffè è semplice da utilizzare.

Contro. Non ha i sensori che indicano quando l'acqua è finita.

Scopri di più su Amazon