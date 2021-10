Macchinette De’ Longhi ad un prezzo super scontato per un caffè gustoso

Veloce, pratica e di design, la macchina del caffè è entrata ormai a far parte delle nostre case e poco alla volta ha sostituito i metodi tradizionali.

Anche se non sono in pochi a preferire il caffè con la moka, sempre più spesso questa è affiancata dalle macchinette che permettono di realizzare tutte le bevande preferite in pochi secondi. Piccole, compatte, in grado di fare il cappuccino o il tè, le macchine del caffè sono sempre più evolute e quelle della De’ Longhi incarnano in pieno questa tendenza. Se vogliamo acquistare un nuovo apparecchio o fare un regalo ad un nostro caro, non dobbiamo farci sfuggire le offerte Amazon.

Non resta che scegliere il modello che ci piace di più e a un prezzo scontato. Vediamo le migliore offerte.

De’ Longhi Icona Vintage

La cucina in stile vintage è sempre più di tendenza e se vogliamo un elettrodomestico smart, ma dal design un po’ retrò allora questa della De’ Longhi rispetta in pieno le nostre esigenze. I dettagli eleganti si uniscono ad un elettrodomestico efficiente grazie alla caldaia in acciaio inox per una lunga durata e 15 bar di pressione. Versatile e semplice da utilizzare, possiamo fare il caffè come quello del bar sia con la polvere che con le cialde sistema E.S.E. Poi se vogliamo concederci una colazione a regola d’arte, il “Cappuccino System” è perfetto preparare cremosi cappuccini e tante bevande a base di latte.

Pro. Facile da pulire e semplice da utilizzare.

Contro. Per alcuni utenti il caffè non esce molto caldo.

Clicca qui per acquistare la De’ Longhi Icona Vintage con uno sconto del 34%

De’ Longhi Alicia

Per avere il caffè come quello della moka, ma con i vantaggi della macchina del caffè, Alicia rappresenta in pieno questa esigenza. L’elettrodomestico è in grado di preparare 2 o 4 tazze, basta solo inserire l’adattatore. Leggero, medio o forte, la funziona Aroma, consente di scegliere il caffè (o l’orzo) che preferiamo e accontentare i gusti di tutta la famiglia. Svegliarsi al mattino con il piacevole aroma del caffè non sarà mai stato così semplice grazie al timer programmabile fino a 24 ore, non solo il caffè rimane in caldo per 30 minuti, la con lo spegnimento automatico, una volta pronto la moka elettrica si spegne da sola.

Pro. La moka elettrica mantiene in caldo il caffè a lungo.

Contro. La base non può essere lavata.

Clicca qui per acquistare De’ Longhi Alicia con uno sconto del 30%

De’ Longhi Nespresso Lattissima

Il cappuccino è la nostra passione? Con De’ Longhi Nespresso Lattissima possiamo prepararlo tutte le volte che vogliamo in pochi minuti. Con pompa ad alta pressione (fino a 19 bar) è possibile preparare le ricette col latte e caffè dopo soli 40 secondi dall’accensione. L’interfaccia touch è dotata di sei tasti per selezionare la bevanda preferita, tra due tipi di caffè e quattro con latte, inclusa la Creamy latte. Terminato l’utilizzo il contenitore del latte può essere riposto in frigo, pronto per il prossimo utilizzo.

Pro. La macchina è intuitiva.

Contro. Non c’è una spia che segnala che l’acqua sta terminando.

Clicca qui per acquistare De’ Longhi Nespresso Lattissima con uno sconto del 40%

De’ Longhi Perfetto

Per preparare il caffè rispecchiando in pieno i nostri gusti, non possiamo farci sfuggire De’ Longhi Perfetto, la macchina automatica che permette di preparare caffè macinato all’istante per un espresso lungo, corto, più leggero, più intenso, oppure cremosi cappuccini, latte macchiato, inoltre, può essere utilizzata con i chicchi (fino a 13 livelli) o con la polvere di caffè. Il pannello di controllo touch in acciaio con display, consente di regolare la temperatura, la quantità di caffè e di acqua.

Pro. La macchina è ottima per cappuccini e caffè.

Contro. Per alcuni utenti la temperatura è bassa.

Clicca qui per acquistare De’ Longhi Perfetto con uno sconto del 41%

De’ Longhi macchina per caffè americano

Dal design accattivante con le finiture in acciaio inox, la macchina per il caffè americano ha la caraffa di vetro dalla capacità di 1,5 l e consente di preparare fino a 10 tazze di caffè. Inoltre, la base riscaldante, mantiene calda la nostra bevanda preferita, mentre la funzione di spegnimento automatico, dopo 9 minuti di inutilizzo, assicura un risparmio in bolletta. Facile da pulire grazie al coperchio superiore apribile, il filtro in nylon a forma di V può essere cambiato con pochi e semplici gesti.

Pro. La macchinetta è semplice ed intuitiva.

Contro. I clienti che l’hanno acquistata non hanno riscontrato difetti.

Clicca qui per acquistare De’ Longhi macchina per caffè americano con uno sconto del 22%