Il regalo giusto per la Festa della Mamma? La macchina del caffè a prezzi scontati

Il caffè è una delle bevande più amate di sempre, alcuni preferiscono quello espresso, altri non possono fare a meno di quello americano e altri ancora non escono di casa se non hanno fatto colazione con il cappuccino. Tra gli appassionati di caffè ci sono senza dubbio le mamme pronte a gustare la bevanda in ogni momento della giornata, per concedersi un momento di relax.

La Festa della Mamma è sempre più vicina e per farle un regalo che di sicuro apprezzerà, non possiamo farci sfuggire l’occasione di regalarle una macchina del caffè. Per donarle il modello preferito possiamo approfittare degli sconti e farle un dono che di sicuro apprezzerà.

De'Longhi Perfetto Magnifica S

Ogni persona ha il suo caffè preferito e con questa macchina è possibile scegliere tra un espresso o una bevanda lunga e decidere l’aroma preferito tra quello forte o leggero. Pensata per essere utilizzata con i chicchi o con la polvere di caffè, il macinacaffè è regolabile fino a 13 livelli di macinatura. Dotata di cappuccino system, il montalatte può miscelare manualmente vapore e latte per creare la densità della schiuma preferita, infine, la griglia della vaschetta raccogli gocce può essere lavata in lavastoviglie per offrire una pulizia ottimale.

Scopri di più su Amazon con uno sconto del 43%

De'Longhi Dedica

La macchina del caffè espresso a pompa, è interamente in metallo e compatta, dotata di un porta filtro con dispositivo che si attiva sia con il caffè in polvere che con le cialde E.S.E., inoltre, la funzione Flow Stop permette di personalizzare la lunghezza del proprio caffè dal pannello elettronico. Bastano solo 40 secondi e il nostro caffè preferito sarà pronto all’utilizzo, mentre dopo 9 minuti di inutilizzo si ha lo spegnimento automatico. Grazie al cappuccinatore regolabile è possibile schiumare facilmente il latte per una bevanda come quella del bar.

Scopri di più su Amazon con uno sconto del 33%

Lavazza A Modo Mio

La macchina Lavazza colorata e di design, si adatta perfettamente a ogni stile, regalando un tocco di vivacità all’arredamento. Lo spegnimento automatico dopo 9 minuti assicura un risparmio energetico, mentre la pulizia è facile e veloce grazie ai componenti rimovibili lavabili in lavastoviglie.

Scopri di più su Amazon con uno sconto del 20%

De'Longhi Nespresso Vertuo Next

La macchina del caffè utilizza un nuovo sistema di erogazione basato sulla tecnologia Centrifusion con lettura del codice a barre sulla capsula che permette alla macchina di impostare automaticamente le modalità di estrazione per ogni miscela come temperatura, quantità e velocità di rotazione della capsula e la possibilità di erogare, con un solo tasto, 5 formati in tazza differenti tra cui espresso, double espresso, gran lungo, mug, alto. Il serbatoio dell’acqua removibile da 1 L permette di fare tutti i caffè che vogliamo in poco tempo.

Scopri di più su Amazon con uno sconto del 49%

Bialetti Super

La macchina espresso a capsule Bialetti è dotata di un serbatoio capiente da 0.7 L che permette di erogare fino a 20 caffè prima di esaurirsi e di un cassetto raccoglitore che contiene fino a 8 capsule. Il design elegante si combina efficacemente con prestazioni elevate, infatti, basta un semplice pulsante per scegliere la quantità preferita da erogare.

Scopri di più su Amazon con uno sconto del 33%