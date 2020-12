Regali di Natale: macchina del caffè Magnifica De’ Longhi in offerta con uno sconto del 40%

Per gli amanti del caffè, il regalo perfetto per natale è la macchina del caffè Magnifica De’ Longhi scontata del 40%

Il Natale è sempre più vicino ed è arrivato il momento di pensare ai regali. Non sempre è facile fare il dono giusto, ma grazie alle offerte Amazon potrete far felici i vostri cari a prezzi super scontati.

Se un amico o un parente è appassionato di caffè, non potete farvi sfuggire la macchina Magnifica De’ Longhi scontata del 40%

Il modello può essere utilizzato con i chicchi o con la polvere di caffè, ogni mattina potete assaporare un delizioso espresso con la semplice pressione di un tasto.

La macchina macina i chicchi al momento grazie al macinacaffè integrato realizzato in acciaio inox dotato di 13 livelli di regolazione della macinatura per poter scegliere la grossezza in base al gusto ed al tipo di caffè. Il contenitore ha una capienza di 250 grammi mentre il coperchio salva aroma mantiene isolato il caffè da aria e luce, mantenendo intatta la fragranza del caffè.

Il pannello di controllo a Led con tasti soft touch per personalizzare la lunghezza, l'aroma, la temperatura e il livello di macinatura del caffè. La manopola, infatti, permette di selezionare l’intensità dell’aroma, e con un tasto si attiva il cappuccinatore che consente di preparare una ricca e cremosa schiuma di latte per ottimi cappuccini.

Il sistema Thermoblock riscalda solamente l'acqua necessaria per ogni bevanda per offrire sempre un ottimo espresso. Dotato di spegnimento programmabile tramite Timer e funzione ECO avrete un sicuro risparmio energetico.

Per avere una bevanda di qualità la macchina Magnifica De’ Longhi ha il sistema automatico di decalcifica che avverte quando è necessario avviare il ciclo di pulizia.