Pastamaker Viva della Philips scontata del 48% grazie alle offerte del Black Friday

Dedicare del tempo a sè stessi o ricoprire i propri cari di attenzione passa anche attraverso la cucina. Molti amano stare dietro i fornelli: preparare ricette sempre nuove è un modo per coltivare la propria passione e rilassarsi.

Tra i piatti più ambiti c’è senza dubbio la pasta fresca, gustosa e protagonista della cucina, realizzarla ogni giorno a mano può essere faticoso e impegnativo.

Per non rinunciare e riscoprire il gusto della pasta fatta in casa, potete approfittare delle offerte del Black Friday e acquistare Pastamaker Viva della Philips a 109,99€ grazie ad uno sconto del 48%

L’apparecchio con i suoi programmi totalmente automatici, consente di impastare ed estrudere automaticamente in 10 minuti.

Non solo può miscelare l’impasto, ma garantisce anche una buona consistenza e sapore. Le molteplici punte angolate e la barra di miscelazione fanno in modo che farina e liquido risultino uniformi, per un impasto perfetto ed elastico.

Il design compatto, realizza fino a 400 gr di pasta, ma è pensato per tenerla sempre sul piano della cucina oppure riporla nel mobile senza occupare molto spazio.

Dotata di 4 dischi potrete realizzare spaghetti, penne, fettuccine, lasagne, maccheroni, rigatoni, ravioli, cannelloni, maltagliati e pizzoccheri con farine di ogni tipo, da quella all’uovo a quella di farro fino a quelle insaporite con succhi di verdura.

Una volta terminato l’utilizzo, basta aprire il comodo vano porta accessori e avere i dischi in ordine e a portata di mano.

I componenti rimovibili sono facili da smontare e possono essere puliti facilmente.

Insieme a Pastamaker Viva della Philips scontata del 48% avrete un ricettario creato da esperti culinari per avere spunti e idee originali e realizzare pasta fresca deliziosa.