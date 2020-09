Solo per oggi la macchina per la pasta fresca Philips in offerta con uno sconto del 48%

Per riscoprire il gusto della pasta fatta in casa in poco tempo avere a disposizione un elettrodomestico è fondamentale. Con la macchina per la pasta Philips potrete preparare ogni giorno piatti gustosi in poco tempo.

Grazie ai suoi programmi impasta ed estrude autonomamente la pasta in pochissimo tempo.

Philips Pasta Maker Viva permette di miscelare, impastare ed estrudere in modo automatico e veloce tutta la pasta che volete grazia ai 4 dischi in dotazione che permettono di realizzare più di 10 tipi di pasta.

Dotata di molteplici punte angolate, la barra di miscelazione fa in modo che farina e liquido si mescolino in modo uniforme e completo da ogni angolo della camera di miscelazione fino a 400 gr di farina, perfetto per accontentare tutta la famiglia.

Il lungo tubo per impastare garantisce un processo di lavorazione ottimale, il cui risultato è un impasto perfetto ed elastico per un risultato gustoso.

Il design compatto si integra perfettamente in ogni ambiente, per averla sempre sul piano della cucina oppure riporla senza occupare spazio.

Tutti i componenti della Philips Pasta Maker Viva sono facili da pulire e una volta terminato l'utilizzo gli accessori possono essere conservati nel comodo vano, senza correre il rischio di perderli.

Se non avete idee e vi serve ispirazione, con la macchina per la pasta Philips a 109,00€ scontata del 48%, avrete un ricettario per realizzare pasta e spaghetti fatti in casa freschi e irresistibili.