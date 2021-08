Solo per poche ore, la macchina sottovuoto Bonsenkitchen scontata del 40%

Conservare il cibo e avere alimenti sempre freschi è possibile con la macchina sottovuoto Bonsenkitchen in offerta solo per poche ore

Mantenere inalterate le qualità del cibo è un modo per avere un’alimentazione sana. Alcuni ingredienti sono molto delicati e non possono essere conservati in frigorifero o nel congelatore, in questo caso ci viene in aiuto la macchina per il sottovuoto.

Grazie alle offerte Amazon è possibile avere l’apparecchio ad un prezzo conveniente. Solo per poche ore la macchina per il sottovuoto Bonsenkitchen è in offerta con uno sconto del 40%

Caratterizzata da una sofisticata tecnologia di sigillatura dell'aria a doppio strato incorporata, consente di conservare ogni tipo di alimento come carne, frutta, noci, verdure, snack.

La forza di aspirazione di 50kp riesce ad estrarre tutta l'aria dal sacco, mentre la striscia di saldatura a caldo lunga 30 cm, permette di sigillare sottovuoto più buste contemporaneamente senza perdere aria.

Pensata per rispettare le caratteristiche di ogni ingrediente, è dotata di 4 modalità:

a secco

umido,

a tenuta

sigillatura

Semplice ed intuitiva da utilizzare grazie alle spie a led, ha un design essenziale e un taglierino integrato che consente di regolare il sacchetto per adattarsi a rotoli e tagli di varie dimensioni.

Piccola e compatta occupa poco spazio ed è estremamente facile da pulire. Con la

macchina per il sottovuoto Bonsenkitchen dotata di un rotolo di sacchetti, possiamo conservare i cibi ad un prezzo super conveniente.