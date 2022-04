Nespresso, Bialetti e De’ Longhi, le macchine da caffè a prezzi scontati

Le macchine da caffè a capsule sono facili da utilizzare, spesso piccole, hanno un design accattivante per questo sono molto amate dagli appassionati della bevanda.

Inoltre, il vantaggio di questo tipo di apparecchio è la possibilità di assaporare aromi sempre differenti perché hanno un’ampia scelta di capsule.

Se avete voglia di acquistare per la prima volta una macchina da caffè o volete rinnovare quella vecchia, ecco alcuni modelli in super sconto.

Per chi ha poco spazio: Nespresso EN

La macchina De’ Longhi con sistema Nespresso ha dimensioni ridotte, ma un serbatoio in grado di contenere fino a 0,7 litri. Facile da utilizzare, ha solo due pulsanti per avere un espresso o un caffè lungo. Il supporto è pensato per adattarsi ad ogni tazza, perché si può posizionare per accogliere quella per il latte o per la tazzina da caffè. Il sistema Eco Mode, poi, assicura lo spegnimento automatico dopo 9 minuti di inattività.

Scopri di più sulla macchina Nespresso EN scontata del 35%

Versatile e funzionale: Bialetti Mokona

Se amate la classica moka, ma siete alla ricerca di un apparecchio smart, questo modello della Bialetti è irrinunciabile. Il classico design, si accompagna alla possibilità di preparare il caffè con tre modalità: polvere, cialde ese e capsule in alluminio. Grande e con un serbatoio che arriva fino a 1.5 litri, ha la lancia a vapore che permette di schiumare il latte per fare il cappuccino.

Scopri di più sulla macchina Bialetti Mokona scontata del 10%

Design e affidabilità: Nescafé Dolce Gusto by Krups Mini Me

La macchina da caffè in capsule automatica, ha un design moderno e una pompa ad alta pressione che arriva fino a 15 bar. Il serbatoio rimovibile da 0.8 L e il sistema di spegnimento automatico dopo 5 minuti ne fanno un elettrodomestico green e dal sicuro risparmio energetico.

Scopri di più sulla macchina Nescafé Dolce Gusto con uno sconto del 36%

Perfetta per le cucine moderne: Krups Infinissima

Lo stile e il design contemporaneo si inseriscono all’interno di una cucina moderna. Il modello compatto, con le sue dimensioni 30,5 x 18 x 40 cm, è leggero e facile da spostare, mentre il serbatoio dell’acqua da 1,2 litri si associa a un vassoio raccogligocce facilmente regolabile anche in altezza. Versatile e adatta ad ogni gusto, permette di gustare bevande calde e fredde scegliendo tra oltre 30 diverse varietà.

Scopri di più sulla macchina Krups Infinissima con uno sconto del 11%

Adatta ad ogni esigenza: De’Longhi Nespresso Inissia

La macchina per il caffè Inissia, ha un serbatoio di 0,7 litri in grado di preparare fino a 9 caffè e funziona con le capsule, sia originali sia compatibili. Una volta raggiunta la temperatura non dobbiamo fare altro che inserire la capsula, schiacciare uno dei bottoni per l’accensione e scegliere tra caffè espresso e caffè lungo che verrà erogato grazie ad una pressione di 19 bar.

Scopri di più sulla macchina De’Longhi Nespresso Inissia con uno sconto del 29%