Entra nel mondo Nescafè Dolce Gusto con le macchinette ad un prezzo super scontato

Sono sempre di più le persone che decidono di abbandonare la moka e cedere alle macchinette del caffè. Con capsule, a cialde o in polvere, ognuno può avere quella che si adatta meglio alle proprie necessità.

Tra i modelli più diffusi ci sono senza dubbio quelle della Nescafé Dolce Gusto che permettono di gustare caffè di qualità e ottime bevande a prezzi scontati.

Acquistando una macchinetta per il caffè oltre ad approfittare delle offerte potete avere un buono Amazon spendibile in capsule Nescafé Dolce Gusto e approfittare di tanti fantastici premi.

Pronti ad entrare nel mondo Nescafé Dolce Gusto?

Nescafé Dolce Gusto Infinissima

Dalle linee eleganti e sinuose, Infinissima è la macchina perfetta per vivere un’esperienza di gusto. L’unione tra tecnologia e design permette di assaporare caffè di qualità grazie ai 15 bar di pressione e alle diverse modalità di estrazione. Il serbatoio da 1,2 litri è perfetto per preparare bevande calde e fredde in pochi minuti. Non resta che scegliere quella che preferite e assaporarla in ogni momento della giornata.

Pro. La macchinetta è di design.

Contro. Non ha il regolatore di flusso pre-programmato.

Scopri qui la macchina del caffè Nescafé Dolce Gusto Infinissima scontata del 41%

Nescafé Dolce Gusto XS

Chi ha poco spazio in casa, non è costretto a rinunciare alla macchina del caffè perché la soluzione è il modello XS. Piccola nelle forme, ma grande nelle funzioni, riesce a coniugare tecnologia e design. Colorata e compatta, è disponibile in tre colori per adattarsi ad ogni ambiente, inoltre, grazie ai 15 bar di pressione e alle diverse modalità di estrazione avrete un caffè come quello del bar. Inoltre, premendo un semplice pulsante potrete scegliere tra la modalità caldo e freddo per ottenere in 30 secondi le vostre bevande preferite.

Pro. La macchinetta del caffè è piccola e pratica.

Contro. Il caffè non è molto caldo.

Scopri qui la macchina del caffè Nescafé Dolce Gusto XS scontata del 39%

Nescafé Dolce Gusto Mini Me

Versatile ed efficiente, la Nescafé Dolce Gusto Mini Me ha un design divertente e prestazioni professionali tanto che può essere utilizzata sia a casa che in ufficio. Il serbatoio rimovibile da 0.8 l permette di preparare innumerevoli caffè e di ricaricare l’apparecchio con pochi e semplici gesti. La macchina automatica con 7 livelli d’acqua pre-impostati e sistema Thermoblock si spegne automaticamente dopo 5 minuti di inutilizzo.

Pro. La macchinetta di riscalda in pochi secondi.

Contro. Per alcuni utenti il serbatoio dell’acqua è piccolo.

Scopri qui la macchina del caffè Nescafé Dolce Gusto Mini Me scontata del 22%

Nescafé Dolce Gusto Lumio

Lumio è la macchina per caffè dallo stile essenziale che con il suo serbatoio da 1 litro e la funzione xl, è in grado di preparare sia caffè che bevande extra lunghe. La pompa ad alta pressione arriva fino a 15 bar ed è dotata del sistema di spegnimento automatico dopo un minuto di inutilizzo. Inoltre, la tecnologia Thermoblock riscalda l’acqua per preparare la bevanda calda nel minor tempo possibile.

Pro. La macchina del caffè ha un design moderno.

Contro. Per alcuni utenti il caffè non esce caldo.

Scopri qui la macchina del caffè Nescafé Dolce Gusto Lumio scontata del 22%

Nescafè Dolce Gusto Esperta

Con Nescafè Dolce Gusto Esperta potete svegliarvi con il profumo del caffè già pronto grazie alla tecnologia Bluetooth e all'app dedicata. Oltre all'espresso potete scegliere tra una vasta gamma di bevande selezionando tra le 2 modalità di erogazione differenti: Espresso Boost, per un risultato intenso e cremoso e Delicate Brew, per caffè lunghi e aromatici. Dovete solo scegliere se impostare la lunghezza del caffè manualmente o tramite l'app. Il modello dal design unico è caratterizzato da forme sinuose ed accattivanti.

Pro. La macchinetta è versatile e semplice da utilizzare.

Contro. I clienti che l'hanno acquistata non hanno riscontrato difetti.

Scopri qui la macchina del caffè Nescafè Dolce Gusto Esperta scontata del 16%