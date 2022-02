Realizzare piccole riparazioni è possibile con la macchina da cucire Brother in super sconto

La macchina da cucire è uno strumento utile da avere in casa, perché permette di effettuare piccole riparazioni senza ricorrere alla sartoria, inoltre è l’apparecchio ideale per chi vuole creare look unici e realizzare i vestiti da soli.

In commercio esistono differenti modelli, ma le macchine da cucire si dividono in due tipologie:

Elettroniche : facili da utilizzare, sono formate da una scheda elettronica, che permette di impostare un determinato tipo di punto e di realizzarlo automaticamente, ideale per chi è alle prime armi e non sa impostare manualmente i vari parametri per realizzare i punti desiderati

: facili da utilizzare, sono formate da una scheda elettronica, che permette di impostare un determinato tipo di punto e di realizzarlo automaticamente, ideale per chi è alle prime armi e non sa impostare manualmente i vari parametri per realizzare i punti desiderati Meccaniche: attraverso delle manopole collegate a dei meccanismi interni consentono di selezionare il tipo di punto che volete eseguire, estremamente versatili, sono adatte a chi ha un po’ di dimestichezza con questo apparecchio e permettono di personalizzare le cuciture

Piccola, compatta, e funzionale, la macchina da cucire è pensata sia per i principianti, che per i più esperti di cucito che non vedono l’ora di avere a portata di mano un apparecchio pratico e di design. Il modello, infatti, è caratterizzato da uno stile accattivante reso unico dalle decorazioni a stampa.

Dotata di molteplici funzioni, mette a disposizione 17 tipi di punti di cucito, compresa la possibilità di eseguire la cucitura di ritorno, ma non solo, la gamma spazia dal classico punto dritto disponibile in 6 varianti, ai punti elastici, fino ad arrivare alla possibilità di eseguire un'asola in 4 fasi.

Ogni attività diventerà un vero gioco da ragazzi! L’applicazione delle cerniere sui jeans o altri capi d'abbigliamento sarà semplice e veloce grazie alla possibilità di decidere la posizione dell’ago a destra della placca.

Il punto zig zag, invece, potrà essere scelto tra 6 diverse varianti e con la regolazione della tensione del filo ogni cucitura potrà essere realizzata con estrema precisione, attraverso la guida all’infilatura, sia superiore che inferiore.

Adatta ad ogi tipo di tessuto, sia quelli leggeri che pesanti, la macchina da cucire è dotata di una placca in metallo, di un crochet di tipo rotativo e della doppia alzata del piedino per ottenere una perfetta gestione dello scorrimento sugli abiti.

A questa si aggiunge la funzionalità del braccio libero, utile per realizzare cuciture tubolari su pantaloni e maniche di camicie. In pochi minuti con questo apparecchio potrete avre abiti come nuovi e con un tocco del tutto personale.