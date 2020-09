Per gli amanti del fai da te poter ristrutturare casa o fare piccoli lavoretti per migliorare l’appartamento è un modo per coltivare la propria passione e risparmiare.

Per ridurre ancora di più le spese potete acquistare il martello perforatore Bosch in offerta con uno sconto del 42%

Il martello con motore da 900 Watt ma con vibrazioni ridotte, assicura un lavoro rapido con emissioni di rumori contenuti anche se si affrontano lavori più impegnativi.

Leggero grazie al peso contenuto di 4,7 kg, ha una impugnatura supplementare per eseguire fori nel calcestruzzo con diametri fra 14 e 25 mm. Lo scalpello per piastrelle autoaffilante in dotazione permette ai professionisti di rimuovere rapidamente piastrelle da pareti e pavimenti.

Il sistema di ammortizzazione delle vibrazioni Vibration Control, integrato nel martello, assicura valori di vibrazione molto bassi. L'effetto avviene su due livelli: al primo un ammortizzatore pneumatico riduce la pressione dell'aria nella massa battente e ammortizza le vibrazioni direttamente nel punto in cui si formano; al secondo livello una molla a lamina e due giunti a cerniera disaccoppiano l'impugnatura principale dall’utensile.

La rotazione destrorsa/sinistrorsa agevola le operazioni di avvitamento e svitamento ed è utile per liberare le punte bloccate. Il martello perforatore permette di forare rapidamente il calcestruzzo, la muratura, l’acciaio e il legno potrete averlo a casa a 414,00€ con uno sconto del 42%