Solo per oggi la maschera professionale antigiallo Blonde Care di È Pura in offerta con il 28% di sconto

Per un utilizzo ottimale, dopo aver lavato i capelli con lo shampoo Blonde Care , applica una piccola quantità di maschera sui capelli tamponati usando guanti protettivi; poi, lascia in posa da 5 a 20 minuti per intensificare l’effetto desiderato e risciacqua con cura.

Solo per oggi trovi su Amazon in offerta a 15,99 € la confezione da 300ml della maschera professionale antigiallo Blonde Care marcata È Pura , con il 28% di sconto .