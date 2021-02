Eccezionale maschera per contorni occhi all'aloe vera: 60 patch in offerta a soli 8,83€

Dalle proprietà idratanti, anti-età e illuminanti, la maschera per il contorno occhi di Mroobest è davvero incredibile: provare per credere!

La zona del contorno occhi è senza dubbio una delle più delicate: borse, occhiaie e rughe d’espressione la mettono a dura prova, conferendo al nostro viso un aspetto stanco e poco luminoso. Inoltre, la zona del contorno occhi è priva di ghiandole sebacee e lo strato della pelle è ben tre volte più sottile rispetto a quella del resto del viso; idratare e nutrire la zona, quindi, è fondamentale, come anche applicare una maschera più volte a settimana.

Solo per oggi, trovi la maschera per il contorno occhi di Mroobest in offerta a soli 8,83€, con il 45% di sconto: ricca di vitamine e minerali che idratano la pelle, migliorandone il tono e l’elasticità, ha un Inci davvero ottimo e nessuna sostanza nociva per la pelle.

Grazie alla sua formulazione, con estratti naturali al 100% di aloe vera, miele e quercia marina, in combinazione con glicerina, acido ialuronico e nicotinamide, questa maschera contrasta l’invecchiamento della pelle, riduce le occhiaie, rimuove il gonfiore, idrata e nutre profondamente la pelle, attiva la rigenerazione cellulare, rende la pelle liscia e luminosa, ed è adatta a tutti i tipi di pelle, anche a quelle più sensibili. Le borse sotto gli occhi risultano attenuate e il contorno occhi appare più chiaro e luminoso già dopo la prima applicazione!

La confezione include 30 paia di patch per il contorno occhi, semplici da applicare, igienici e ben imbevuti di prodotto; si prelevano dal barattolo grazie alla spatolina in dotazione e si applicano sul contorno occhi; dopo 20 minuti si possono rimuovere, massaggiando il prodotto rimasto sulla pelle fino a completo assorbimento. Per avere un effetto super fresco, conserva il prodotto in frigorifero e dì addio ad occhi stanchi, rughe e occhiaie!

Trovi la maschera per contorni occhi marcata Mroobest in offerta su Amazon.it solo per oggi a soli 8,83€: approfittane subito!

