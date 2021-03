La maschera ristrutturante per capelli secchi di Revlon in offerta con il 58% di sconto

Avere capelli morbidi e luminosi è importante non solo per una questione estetica, ma anche e soprattutto per una questione di salute. In questo senso, la maschera per capelli è indubbiamente il miglior alleato per rendere la nostra chioma sana e in forze, essendo un prodotto che, con un'applicazione costante ma non frequente, dona ai capelli il nutrimento necessario per essere sempre al top della loro forma. Inoltre, oltre a nutrire a rigenerare i capelli secchi e danneggiati, la maschera per capelli ha la capacità di proteggere questi ultimi dagli agenti esterni che, quotidianamente o meno, tendono a danneggiarli (come tinte, smog, prodotti per lo styling, ecc..).

Sul mercato esistono maschere di diverso tipo, da quelle specifiche per diverse problematiche legate al tipo di capello su cui si applicano, a quelle più "universali", che risultano essere la soluzione ideale per chi cerca una maschera che si adatti ad ogni esigenza e tipologia di capelli.

Eksperience Hydro Nutritive fa parte della seconda categoria di prodotti: una maschera per capelli universale e intensiva, perfetta per nutrire e rigenerare i capelli secchi, danneggiati, con doppie punte e/o opachi, e formulata per apportare nutrimento e rinforzare la cuticola. Questa maschera fa parte della linea d'élite Revlon Eksperience, i cui prodotti sono testati e sicuri e di origine marina, ed è un prodotto fortemente nutriente, che fornisce idratazione, morbidezza e luminosità e che aiuta a migliorare la pettinabilità dei capelli, lasciandoli setosi, lucenti e morbidi al tatto.

La speciale formula Hydro Nutritive è arricchita con principi attivi di diversa origine, che le permettono di penetrare in profondità nella fibra capillare, per un'idratazione che dura nel tempo. Tra i principi attivi che arricchiscono la formulazione di questa maschera idratante per capelli possiamo trovare:

Maris Acqua, ossia acqua di origine marina, in grado di favorire il rafforzamento dell'epidermide;

estratto di Fucus Vesiculosous, ideale per purificare in profondità la fibra capillare, combinato alla proteina Actina Idrolizzata - una combinazione di oligopeptidi di origine ittica a basso peso molecolare, amminoacidi e oligoelementi che favoriscono la fase anagen del capello, bio-condizionano i capelli, depositando lungo la struttura sostanze preziose atte a sigillare le squame, e che tutelano la fibra del capello;

Chondrus Crispus, un'alga appartenente alla famiglia delle alghe rosse, in grado di svolgere una mirata azione idratante sulla fibra capillare;

principi attivi di origine vegetale - tra cui il Polyquaternium, che favorisce l'azione condizionante e di riparazione del capello danneggiato;

principi attivi da altre derivazioni - ovvero un Complesso di Agenti Idratanti, ideali per districare i capelli e facilitarne la piega, e il Cetyl Esters-Bis-Diglyceryl Polyacyladipate, un composto di emollienti in grado di donare corpo alla fibra capillare.

La maschera per capelli Hydro Nutritive è quindi un prodotto che unisce tradizione ed innovazione svolgendo un'azione idratante in profondità, grazie ai suoi principi attivi; inoltre, aiuta a remineralizzare, nutrire e riparare i capelli secchi e danneggiati, lasciandoli morbidi, brillanti e profondamente idratati. Una tentazione che coinvolge tutti i sensi in un rituale di benessere per il corpo e lo spirito, infondendo una sensazione di gioioso benessere.

La maschera Revlon Eksperience Hydro Nutritive è in offerta solo per pochi giorni su Amazon a 21,29?, con il 58% di sconto: non fartela sfuggire!

Scoprila in vendita su Amazon.it