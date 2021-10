La confezione da 50 mascherine chirurgiche HoMedics in offerta a soli 9,49€

Oggi è sempre più necessario prendere ulteriori precauzioni per proteggere le nostre famiglie. HoMedics Healthcare and Diagnostics ha quindi sviluppato una mascherina facciale morbida e sicura, ideale per essere indossata in pubblico e che non limita nei movimenti in alcun modo.

Le mascherine chirurgiche di HoMedics offrono una protezione a 3 strati - morbido tessuto non tessuto interno, strato intermedio in meltblown che offre protezione dalle particelle più piccole e strato esterno privo di fibre di vetro con effetto repellente - e aiutano a proteggerti da germi, polvere e inquinamento atmosferico, filtrando perfettamente le particelle e le goccioline presenti nell'aria grazie ai materiali di qualità.

Queste mascherine chirurgiche monouso, inoltre, hanno un'efficienza di filtrazione (FE) superiore al 99%, conforme e testata secondo standard europei Conforme alla norma EN 14683: 2019, e sono dotate di clip per il naso regolabile, per adattare la mascherina protettiva al naso e alla bocca, comodi anelli elastici per le orecchie, per un fissaggio sicuro e per una respirazione confortevole, e design pieghevole, che permette di respirare più facilmente e le rende adatte anche alle persone che portano gli occhiali.

La

La confezione con 50 mascherine monouso medicali protettive IIR a 3 strati per la protezione di bocca e naso (numero di modello: MASK-103-EU) è disponibile su Amazon a un prezzo scontato, solo per pochi giorni: approfittane subito!

