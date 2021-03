Il massaggiatore muscolare a impulsi in offerta con il 39% di sconto

Il massaggiatore muscolare è un dispositivo comodo e leggero che ti aiuta a rilassare i muscoli dopo lo sport o un'attività intensa, che stimola la circolazione e che ti aiuta a contrastare i dolori alla schiena e alla cervicale; questo strumento, infatti, grazie all'emissione di impulsi intensi e ritmici, agisce nelle fasce muscolari più profonde, permettendo ai muscoli di contrarsi e rilassarsi ripetutamente e in maniera assolutamente indolore e offrendo un benefico rilassamento.

Per un periodo limitato di tempo, trovi il massaggiatore ad impulsi Beurer MG 55 in offerta su Amazon a soli 39,84?, con il 39% di sconto. Dal design ergonomico e con impugnatura antiscivolo, questo massaggiatore muscolare è dotato di intensità regolabile e funzione calore, per rilassare e sciogliere la muscolatura in modo ancora più efficace.

Perfetto per massaggiare tutte le parti del corpo, rilassare e sciogliere la muscolatura, stimolare la circolazione e combattere i dolori, il massaggiatore ad impulsi Beurer MG 55 è poi dotato di 3 accessori per massaggio intercambiabili (testina a noduli, testina rotonda, testina cilindrica) con blocco di rotazione, per una tenuta sicura e semplici da utilizzare, che ti permettono di personalizzare il massaggio muscolare, e può essere usato su tutto il corpo (ma non su cuore, testa, seno, bocca, organi genitali e su pelle lesa o irritata).

Pro:

facile da usare;

combatte efficacemente i dolori e rilassa i muscoli;

massaggiatore multifunzione;

ottimo rapporto qualità prezzo.

Contro:

non emergono criticità dalle recensioni on line.

Scoprilo in offerta su Amazon.it