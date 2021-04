Ricette sempre gustose con il forno a microonde Candy scontato del 30%

Il lavoro, la famiglia e i mille impegni costringono ad andare sempre di corsa, tanto che spesso non si ha neanche il tempo di cucinare. Invece di ordinare pasti a domicilio, perchè non preparare da soli cene o pranzi? Per gli amanti della cucina, ma anche per chi non vuole passare troppe ore ai fornelli, la soluzione ideale è il forno a Microonde Candy.

Volete un forno pratico, ma siete anche amanti degli elettrodomestici di design che riescano ad integrarsi alla perfezione in ogni ambiente? Il forno a Microonde Candy fa al caso vostro. Le linee essenziali sono combinate ad una cura per i dettagli che non lascia nulla al caso. La manopola e i tasti integrati, creano una superficie continuativa ideale per mettere in risalto i colori eleganti. Accanto al classico bianco, potete trovare il grigio cromato, perfetti in una cucina moderna e stilosa.

Il forno basato su un sistema semplice e intuitivo, è perfetto per chi è alle prime armi o vuole ottenere il risultato migliore in ogni occasione. Basta premere un semplice tasto e potrete scegliere uno dei programmi di cottura automatici tra i 40 programmi automatici, compresi quelli dedicati agli alimenti per bambini e avere un'alimentazione sana. In pochi minuti avrete la cenetta perfetta per stupire i vostri invitati.

Il forno a Microonde Candy grazie al programma Defrost è sufficiente selezionare il peso dell'alimento da scongelare e il forno a microonde penserà a tutto.

Il forno a microonde può essere un'idea giusta per far felice la vostra lei o il vostro lui approfittando dell'offerta e avere il forno Candy al prezzo imbattibile di 89,99 euro con uno sconto del 30%.