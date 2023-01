Max Factor Facefinity 3 in 1: il migliore fondotinta liquido ad un prezzo eccezionale

Soprattutto durante l'inverno, per chi ama il make up, ricorrere a ottimi prodotti cosmetici è fondamentale per ottenere un incarnato luminoso e senza imperfezioni. Dall?effetto coprente, ma allo stesso tempo naturale, Facefinity di Max Factor è il migliore fondotinta liquido con primer e correttore integrati nella sua formula a lunga tenuta. La sua formula, a base di silicone e acqua, infatti, crea un make up coprente e facilmente stratificabile, per un finish uniforme che dura a lungo.

Il primer fornisce una morbida base per il trucco, mentre il correttore nasconde le imperfezioni della pelle. Inoltre, Facefinity non contiene oli, che potrebbero danneggiare il delicato equilibrio cutaneo, e protegge l'incarnato dai raggi solari grazie alla protezione SPF 20.

Il fondotinta Facefinity All Day Flawless 3 in 1 di Max Factor offre un finish opaco e leggero, uniforma l'incarnato, idrata la pelle, ha un buon odore, si spalma facilmente e si asciuga velocemente.

È disponibile in 6 diverse nuances, tutte dall?ottima capacità coprente, sia per quanto riguarda le imperfezioni che per i rossori, ma dall?effetto leggero, opaco e naturale.

Se desideri una maggiore coprenza, prova a stratificare più volte il prodotto.

Consigliato a chi desidera utilizzare un prodotto dalla lunga durata, dall'effetto naturale e dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, il fondotinta liquido Facefinity All Day Flawless 3 in 1 di Max Factor è in vendita su Amazon.it al prezzo eccezionale di 10,30?, con uno sconto del 51%: approfittane subito!

Pro: colorazione naturale, ottima pigmentazione, formula idratante, lunga durata, ottimo rapporto qualità-prezzo

Contro: si asciuga molto velocemente

Scopri di più su Amazon.it

Vuoi ricevere i tuoi ordini nel minor tempo possibile? Iscriviti ad Amazon Prime, i primi 30 giorni sono gratuiti!